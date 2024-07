Los mariscadores amplían sus protestas tras meses sin ingresos por no poder faenar

Los mariscadores de la ría de O Burgo comenzaron ayer una nueva fase en su campaña de protestas para reclamar ayudas públicas ante la imposibilidad de faenar hasta que el marisco sembrado en el estuario, tras finalizar el dragado, alcance la talla suficiente para comercializarlo. Reclaman el pago de estas ayudas a la Xunta y al Estado, pero ninguna de las dos administraciones se hace cargo.

Este colectivo inició sus protestas con concentraciones los viernes a las ocho y media de la mañana en el puente de A Pasaxe, luego iniciaron las que efectúan los miércoles ante la Delegación del Gobierno y ayer añadieron la realización de un nuevo corte de tráfico a otra hora punta, a las 14.00 horas.

Son 74 familias las que vivían del marisqueo en la ría de O Burgo y que carecen de ingresos desde hace meses, desde el inicio y fin del dragado, mientras tienen que seguir abonando los pagos a la Seguridad Social.

El portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, denunció estos días que el Gobierno central tampoco les ha pagado los trabajos preliminares que realizaron a principios de este año 2024, y que según afirma, supera el millón de euros.

El objetivo de este colectivo profesional es que las administraciones, el Gobierno central y el Gobierno gallego, atiendan su demanda. Ninguna de las dos ha respondido por ahora

Se han producido reuniones entre el colectivo y miembros del Ejecutivo gallego pero no han logrado un acuerdo. La semana pasada hubo de hecho un encuentro con miembros de la Consellería do Mar en la sede de la Cofradía de Pescadores en Oza pero de nuevo no se llegó a ningún pacto.

A esta reunión no acudió ningún representante del Gobierno central. En este encuentro la consellería solicitó a la cofradía que realizasen un proyecto y un informe sobre su situación, especificando los trabajos que consideran necesarios, y que luego se presentaría ante el ministerio, con el apoyo de la Xunta.

Los mariscadores denuncian que no se cumple el estudio de impacto ambiental, que evidenciaba el daño económico al sector al no poder hacer extracción entre 18 y 24 meses.

Suscríbete para seguir leyendo