La oposición de Bergondo planta el pleno tras un nuevo desencuentro por el plan de San Cidre

Los grupos de la oposición en Bergondo, PP y BNG, plantaron ayer el pleno tras un nuevo desencuentro a cuenta del plan para construir un supermercado y viviendas en San Cidre, aprobado con los únicos votos del Gobierno local (PSOE-Alternativa dos Veciños).

PP y BNG pidieron permiso al comienzo del pleno para leer un escrito en el que instaban al el edil de Urbanismo, Juan Fariña, de Alternativa, de sus afirmaciones en redes sociales de que nacionalistas y populares no querían a Bergondo por oponerse a este plan y congratularse de que, “afortunadamente, no cuentan para nada ni tienen capacidad de entorpecer o detener el progreso” del municipio.

La alcaldesa, Alejandra Pérez, no permitió a los grupos finalizar la lectura del escrito, al entender que no correspondía en ese momento de la sesión. Fariña, por su parte, se negó a rectificar. PP y BNG acusan al concejal de “faltar al respeto” a los 1.900 vecinos que representan y no aceptar la discrepancia. Recuerdan además que Juan Fariña se opuso a este desarrollo como concejal de Anova y que fue precisamente su cambio de parecer el que forzó su salida de este partido y su paso a Alternativa.