Alsa-Cal Pita ofrece bus nocturno por las fiestas de Santa Ana los días de verbena

El Gobierno gallego, como anunció en su web y en la prensa el pasado 20 de julio, realiza un servicio especial de madrugada por las fiestas de Santa Ana en Mera (Oleiros). La propia concesionaria del transporte, Alsa-Cal Pita, anuncia estos días en sus redes sociales que del 25 al 27 de julio realiza un servicio de recogida de Mera a Oleiros a las 03.30 horas.

El Concello de Oleiros emitió ayer un comunicado alertando de la eliminación del bus nocturno de las fiestas de Santa Ana, pero la Xunta ratificó que no se había suprimido y que funcionaba los días de verbena, tal y como se adelantó sobre este servicio para las fiestas de Santa Ana y O Burgo y Vilaboa en Culleredo y Mosteirón en Sada el pasado 12 de julio; y tal y como el propio ayuntamiento anunció el 20 de julio. Oleiros, horas después de su denuncia, precisó que la Xunta debería de haber publicitado este servicio porque “ni el Concello ni la comisión de fiestas” fueron informados.

Las fiestas comenzaron el pasado día 24 y ayer jueves hubo verbena y hoy viernes estará la orquesta Finisterre. Mañana sábado estará Carlos Bau y The Nunzia´s. El domingo no habrá bus al no haber verbena nocturna. Alsa en redes informa del itinerario de estos buses nocturnos con salida delante del Nai Pai y llegada al Consistorio.