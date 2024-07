Usuarios del bus de Sada exigen a la Xunta la reposición de todos los servicios eliminados

El anuncio de la Xunta de “reactivar” nuevas frecuencias en el bus por la costa de Sada y Oleiros no ha conseguido mitigar las quejas. Más bien al contrario. El Concello oleirense califica de “insulto” la propuesta de ampliación y los usuarios del bus de Sada, de “otro parche más en una rueda que no funcionan”. “Esto no son refuerzos”, critica una de las afectadas, que acusa al Gobierno gallego de pretender ocultar los recortes realizados en el servicio: “Antes teníamos 44 frecuencias, las dejan en 14 y ahora anuncian siete de refuerzo en las horas punta. En horas punta en verano son imprescindibles refuerzos, pero sobre las líneas que ya existían”, argumenta la plataforma constituida para defender un transporte de calidad, que se constituirá oficialmente el próximo 2 de agosto y que ha entregado ya ante la Xunta más de mil firmas de usuarios para exigir la reposición de todos los servicios.

La asociación sospecha que con esta medida la Xunta lo que pretende realmente “es que no haya noticias de buses colapsados que parecen camiones de ganado”. : “Eso puede que lo consigan, pero es tapar agujeros para evitar fotos que no quieren que salgan, al menos esa es nuestra percepción”, apuntan.

Los usuarios de Sada lamentan además que la Xunta solo se haya reunido con el Concello oleirense para abordar las mejoras en el servicio y recuerdan que el pleno de Sada aprobó por unanimidad una moción del BNG para exigir la reposición de los servicios eliminados. “Parece que la Xunta negocia solo con Oleiros, el Concello de Sada parece que se está poniendo de perfil y es el más afectado”, lamentan desde el colectivo, que cree que el Gobierno sadense “no demuestra suficiente interés”.

A consulta de este diario, el Ejecutivo municipal que preside Benito Portela, Sadamaioría, niega que obvien este problema y acusa a la Xunta de “ignorar” sus demandas. El Gobierno local afirma que enviaron un escrito con sus reclamaciones a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes sin obtener respuesta.

La plataforma en defensa de un bus de calidad en la comarca se constituirá el 2 de agosto en la capilla de San Roque.