Primeras sentencias que ordenan desahuciar a inquilinos en Cambre a pesar de que pagan

Los inquilinos de dos edificios en Cambre, uno en O Temple y otro en O Graxal, viven “con miedo, desprotegidos y coaccionados”, según aseguran, porque durante mucho tiempo abonaron su renta a una empresa mientras que la propietaria real era la Sareb, la sociedad gestora de activos inmobiliarios procedentes de la reestructuración de los bancos. En el inmueble de la calle Curros Enríquez en O Graxal, dos arrendatarios ya tienen sentencia del juzgado que da la razón a la Sareb y ordena su “desahucio por precario”. Los que viven en la calle Ramón Cabanillas de O Temple temen que las demandas de la sociedad gestora contra ellos también finalicen con próximas sentencias ordenándoles abandonar sus pisos.

“Yo llevo viviendo en este piso desde 2017. Primero supimos de estas sentencias y hace dos días vino una procuradora con un cerrajero y cambiaron la cerradura del trastero de un inquilino. El vecino llamó a la policía, pero nada. Desde entonces casi no salgo de casa por el miedo a que me cambien la cerradura y no pueda entrar”, destaca una arrendataria en el edificio de la Sareb en Ramón Cabanillas.

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña emitió una sentencia tras la demanda de la Sareb contra unos inquilinos de la calle Curros Enríquez y le da la razón a la sociedad porque se acreditó que los inquilinos carecían de título suficientemente válido y eficaz que justifique la ocupación. Es decir, su contrato de alquiler no era válido porque lo firmaron con una entidad que no era la titular de las viviendas.

Es la misma situación que tienen una veintena de afectados en Ramón Cabanillas, y temen que pronto haya sentencias también ordenando su desalojo.

La sentencia del juez, no obstante su fallo, deja una expresa puerta de salida a la situación. Un insólito párrafo en el que el magistrado muestra su comprensión por la situación de los arrendatarios: “(...) Todo ello sin perjuicio de los pactos que puedan alcanzar las partes y a los que anima este juzgador, en orden a resolver la situación ocupacional de los demandados, proponiendo la actora a los mismos la formalización de un contrato de arrendamiento”.

Es decir, el juez considera que la Sareb debería darles la posibilidad de firmar un contrato de arrendamiento eficaz con todos los que llevan años ocupando estas viviendas.

La situación anómala que padecen estas familias de los dos inmuebles se inició hace años. Los inquilinos firmaron un arrendamiento con la sociedad Copronor hace años (en varios casos, en el año 2017), como gestora del edificio en nombre de Promotora Río Fabiños SL. Esta entidad era propietaria de una cartera de activos inmobiliarios. En mayo de 2022 un juzgado de Lugo acordó la resolución del contrato de gestión en un proceso concursal.

Este hecho es el que ha decantado el pleito a favor de la Sareb: cuando la sociedad de activos inmobiliarios se hizo con los activos de la empresa quebrada, ya un juzgado había resuelto el contrato de gestión con Copronor SL. Por lo tanto los contratos de los inquilinos ya no eran válidos.

Los inquilinos, que desconocían esta sentencia, siguieron pagando sus rentas. Primero a RKS Real State, actuando en nombre de Active Rents Managements. En el juicio se constató que RKS “no es titular de la finca ni tiene la gestión del inmueble”.

“Fui al registro y vi que la Sareb era efectivamente la dueña de mi piso e intenté pagarles la renta por giro postal pero está deshabilitado. Les envié burofax pidiendo el número de cuenta, pero no tuve respuesta. Voy a tener que hacer un depósito judicial. No quiero que me echen por impago, yo quiero pagar pero no lo consigo. Queremos que nos respeten el contrato, aunque nos lo tengan que subir un poco. Pero no pueden echarnos, no hay viviendas de alquiler, los precios están muy altos”, subraya una afectada.

“Recibimos un burofax hace un año que nos daba 48 horas para abandonar al vivienda porque la ocupábamos ilegalmente. Yo les envié los extractos de los abonos de la renta a la Sareb. Me respondieron hace dos meses: te ofrecen comprar la vivienda con un 15% de descuento. La mayoría de vecinos han aceptado comprar, pero tampoco lo consiguen. Uno lleva tiempo intentando ponerse en contacto con la Sareb para comprar y no lo logra. Es más, es al que le mandaron el cerrajero a cambiarle la cerradura del trastero”, añade la residente en Ramón Cabanillas.

“Nos dijeron que el problema era que recogimos las notificaciones, pero no sabíamos nada de ellas. Las recogió un abogado, nos dieron su nombre en el juzgado, y él no nos avisó, así que no pudimos defendernos. Contactamos con él y nos dijo que tenía un poder para recogerlas”, señala una afectada.

