“Es imposible contactar con la Sareb para pagar la renta o comprarles el piso”

En dos calles cambresas de O Temple, en Ramón Cabanillas y en Curros Enríquez (ésta con fachada hacia O Graxal) existen dos bloques de viviendas propiedad de la Sareb ocupadas por arrendatarios que desde hace unos meses no logran abonarle la renta al denominado banco malo (la Sareb, sociedad de reestructuración de activos bancarios) ni tampoco consiguen hablar con éste para negociar la compra de los pisos en los que viven. Sin embargo, tienen encima la amenaza de desahucio, como les ha ocurrido a dos afectados, por lo que la inquietud y preocupación es enorme. Este periódico también intentó contactar con la Sareb por teléfono y por correo electrónico, sin éxito hasta el momento.

Estos afectados que están en un limbo (ni inquilinos ni propietarios) han estado pagando durante mucho tiempo el alquiler a una empresa cuando la propietaria real era la Sareb, que compró los inmuebles tras la quiebra de la promotora, dato que ellos desconocían. “Llevo un par de meses sin pagar la renta. No porque no quiera, es que tenía los recibos domiciliados y dejaron de pasármelos. Un amigo envió un burofax para que conste que yo quiero pagar y que la Sareb me diga el número de cuenta. Yo estoy tranquila porque son ellos los que no quieren cobrar”, relató ayer una vecina de uno de los dos bloques de la calle Ramón Cabanillas, que no se ha integrado en el grupo de afectados, de ambas calles, que se unieron para defenderse ante el peligro de desahucio.

Esta afectada está como inquilina pero la Sareb le ofreció comprar el piso y ella quiere hacerlo pero no consigue contactar. “Mandaron una carta que decía que teníamos que comunicarnos con ellos antes del 15 de junio si queríamos comprar y yo mandé todo porque estaba interesada, pero no tuve respuesta”, añadió.

La misma situación vive otra arrendataria, la reconocida cantante Aixa Romay. “Mostré mi interés en comprar el piso, me dieron un precio por teléfono, fui al banco y medio el okey, pero después ha sido imposible contactar con ellos”, subrayó Romay. Ella, al igual que el resto de inquilinos, recibieron el pasado junio una carta de la gestora de la Sareb en la que les informaba de que “no concurren los requisitos de situación de vulnerabilidad” imprescindibles para realizar un alquiler social. Los afectados están dispuestos a que les suban la renta (en algunos casos pagan poco más de 400 euros), pero no a abandonar su casa.

Reunión de afectados con la alcaldesa

Los inquilinos de los pisos de la Sareb en Cambre afectados por la irracional situación que están viviendo mantendrán la próxima semana una reunión con el Concello. El Ejecutivo local rechazó ayer dar detalles sobre este asunto al apelar a la máxima discreción en un tema tan delicado y complejo. Solo admitieron que “se está haciendo un seguimiento de este caso”. Representantes de los afectados de los bloques de las dos calles (Ramón Cabanillas y Curros Enríquez) tienen previsto mantener un encuentro, según ha trascendido desde algunas fuentes, en el que estará presente un concejal del grupo de Gobierno y la alcaldesa, María Pan. La propia Sareb, según algunos afectados, tiene también problemas respecto a los inmuebles y su posible transmisión porque en la documentación no se corresponden los pisos con los garajes ni con los trasteros.

Casos similares: quince familias en Narón

Una vecina afectada por esta situación logró, tras decenas de llamadas, contactar con la Sareb, que le abre un número de expediente, de incidencia, y luego aseguran que la llamarán, pero no lo hacen. Y cada vez abren una incidencia nueva. El banco malo, en las cartas que envió a los vecinos, señalaba que su objetivo es “sanear” las entidades bancarias y que desde abril de 2022 es de capital público por lo que incorporó “un modelo integral de gestión del alquiler social”, que ofrece a personas en situación de vulnerabilidad. Añade que se ven obligados a “realizar las acciones judiciales correspondientes a fin de obtener la entrega de la posesión objeto del presente requerimiento”.

Lo que ocurre en Cambre tiene precedentes en otras localidades como Narón. Quince familias de la parroquia de Piñeiros recibieron orden de desahucio a pesar de pagar sus rentas porque desconocían que el dueño real era la Sareb, víctimas de sociedades fantasma. Su caso llegó incluso al Congreso de los Diputados de la mano del BNG. Estos afectados llegaron a ser tachados de okupas de las viviendas. La alcaldesa de Narón negoció con representantes de la Sareb tras una paralización provisional del desahucio por el juzgado para llegar a un acuerdo. Algunas familias abandonaron y se fueron a otros pisos y otras llegaron a los tribunales al destacar que actuaron de buena fe y fueron víctimas de alquileres fraudulentos. En este caso la Sareb mostró su disposición a llegar a un acuerdo. En Segre (Lleida), el pasado mayo un juez declaró sin validez los contratos de alquiler de quince familias que vivían en pisos de la Sareb: ni eran inquilinos ni propietarios ni okupas.

