El PP de Culleredo solicitará en el pleno la reprobación de la concejal de Hacienda

El Partido Popular de Culleredo señala que ayer se celebró la comisión extraordinaria que solicitó por el impago de facturas pero tuvo lugar “diez días más tarde del plazo máximo” que establece el reglamento interno municipal, según denunció la portavoz Izaskun García. El PP afirma que a este comisión no asistió el alcalde y además no se puedo dictaminar el punto del día porque el Ejecutivo local “sigue sin poner a disposición toda la documentación” que piden desde el pasado enero, por lo que desconoce a qué gastos pertenecen algunas facturas y qué facturas de 2023 no están incluidas en este procedimiento.

Los populares exigen que se realice un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar las facturas en un único pleno para agilizar pagos y no en dos “como pretendía la concejal de Hacienda Marta Iglesias”. García anunció que en el pleno solicitará “la dimisión de la concejala de Hacienda.

El Gobierno local ha respondido a estas críticas del PP que califica de “tergiversaciones” y acusa al partido de “bloquear” el Concello por “su ambición política”. Subraya que Izaskun García en la Diputación apoya aprobar reconocimientos de facturas pero en Culleredo “vota en contra”.

El Concello precisa que en la comisión de ayer los funcionarios fueron los que determinaron cómo se debía proceder para abonar las facturas, por eso se optó porque el tema quedase sobre la mesa para convocar otra comisión en cuanto haya un informe.