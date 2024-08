El Gobierno de Cambre aprueba en solitario el pago de facturas pendientes por 1,2 millones

El Gobierno local de Cambre aprobó este jueves en solitario un tercer reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,2 millones para hacer frente a pagos pendientes por servicios como limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes, desratización, suministro de gas y combustible y suministros diversos.

El pago de esta nueva tanda de facturas pendientes prosperó con los únicos votos favorables de Unión por Cambre, la abstención de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la edil no adscrita y el rechazo del PP. La oposición afeó al Ejecutivo su “nefasta gestión” y le echó en cara que solo les diese un día para analizar el expediente de este calado, informado desfavorablemente por Secretaría e Intervención.

La alcaldesa, María Pan, pidió disculpas por la falta de tiempo para analizar la documentación, que justificó por la necesidad de esperar a que terminase la exposición pública del suplemento de crédito y el crédito extraordinario aprobados en junio. Pan apeló a necesidad de “remar todos juntos” para desbloquear esta situación: “¿Quieren soluciones? Pues la solución está aquí”, defendió la regidora, que avanzó su intención de elevar próximamente a pleno nuevos expedientes para “liquidar toda la deuda de 2023”

Alternativa, BNG y PSOE facilitaron la aprobación del reconocimiento, pero socialistas y nacionalistas se mostraron muy críticos y urgieron un cambio en la gestión. El portavoz del PSOE, Diego Alcantarilla, instó a regularizar ya los contratos, reclamó una “gestión más ordenada y transparente” y advirtió de que su grupo no seguirá apoyando esta forma de proceder. El nacionalista Dani Carballada criticó también la actuación del Ejecutivo y justificó su abstención por la incapacidad demostrada por los grupos de la oposición para ofrecer una “alternativa a este desgobierno”: “No será porque el BNG no puso todas las facilidades”, afirmó. Los más críticos, los populares, lamentaron que no se presentase un reconocimiento exclusivo de los servicios básicos y afearon al Gobierno de Unión por Cambre la inclusión de partidas que no estaban debidamente acreditadas. “El dinero de los vecinos es sagrado, no vamos a ser cómplices de ilegalidades porque usted quiera quedar ahora como la salvadora”, le espetó Diana Piñeiro a María Pan, a la que acusó de ser la “máxima responsable de llevar a Cambre al colapso absoluto”.

El pleno dio también luz verde con los votos de Unión por Cambre y Alternativa dos Veciños y la abstención del resto de formaciones y la edil no adscrita a la declaración de nulidad de la contratación del servicio de agua y alcantarillado y de limpieza viaria y la continuación de ambos en precario hasta que se adjudiquen de nuevo. La oposición, especialmente el PP, echó de nuevo en cara al Ejecutivo su gestión durante todos estos años, en los que mantuvo de forma irregular estos servicios básicos y esenciales.

María Pan defendió que ultimaban los pliegos de varios de estos contratos para sacarlos a licitación y subrayó que, mientras tanto, la prestación de estos servicios estaba garantizada. La regidora atribuyó en parte la tardanza a la falta de personal suficiente en contratación y expresó su confianza en reforzar el departamento en breve.

El pleno dio luz verde también a las obras del Plan Único entre críticas del BNG por un reparto que, en su opinión, discrimina al rural. El Ejecutivo se comprometió a negociar las obras del presupuesto.

Suscríbete para seguir leyendo