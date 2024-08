Xogos e teatro para Luísa Villalta

A poesía pode ser algo complicado de ensinar aos alumnos máis novos. Para sortear este obstáculo moitos coles decidiron achegarse á figura da escritora homenaxeada este ano polas Letras Galegas, Luísa Villalta, dunha forma divertida. Para algúns, este esforzo viuse premiado pola Real Academia Galega. O CEIP Sada y sus Contornos, o Colexio Fogar de Santa Margarida na Coruña e o CEIP Espiñeira-Aldán foron premiados polas súas iniciativas para celebrar o legado da poeta coruñesa durante a semana do 17 de maio este ano. A entrega dos galardóns terá lugar o vindeiro outono na sede da Real Academia Galega.

Alumnos do colexio de Sada y su Contornos. | // LOC

Os estudantes destes centros, principalmente de Primaria, tiveron a oportunidade de coñecer a poeta e música como nunca antes. As actividades máis persoais déronse no colexio de Sada, onde Luísa Villalta foi docente dende 1990 ata 2004, cando morreu prematuramente. O recordo da coruñesa estivo moi presente con entrevistas de radio a antigos alumnos seus, así como con bandas deseñadas sobre a vida da escritora. Os nenos incluso deron vida á biografía da coruñesa coa adaptación de Violino, inglesa e o libro xigante. Esta historia foi escrita por Ana María Fernández e o académico Xoán Babarro e foi posta en escea polos estudantes.

Na súa cidade natal tampouco faltaron as mostras de cariño ao traballo de Villalta. Na Coruña, o colexio premiado foi o Fogar de Santa Margarida. O profesor Carlos Medrano explica que foi un traballo en conxunto dos departamentos de Lingua Galega, Plástica, Música e incluso, co persoal da biblioteca, onde tivo lugar unha xincana con pasatempos centrados na escritora coruñesa.

“Foi un traballo en equipo moi importante, porque tivemos que adaptar cada proba para as distintas etapas educativas”, sinala. “Fixemos un xogo de memoria con obxectos coma o violín, representativos da vida e obra de Villalta, un xogo de distinguir as oito diferenzas, e xogos do laberinto”. Aínda que os rapaces non levaban premio por completar a xincana, a recepción foi moi boa, destaca Medrano: “Os compañeiros da biblioteca dicían que os nenos estabanmoi contentos, que os máis maiores incluso competían entre eles”.

A implicación era diferente por cada nivel educativo, cos alumnos de Secundaria adentrándose máis na propia literatura de Villalta. “Eles tamén tiveron a oportunidade de participar no vídeo de A Coruña de Villalta. Houbo moito interese porque tiveron que achegarse de maneira moi activa á súa obra para crear o guión, tamén fixeron de presentadores, trataron coa súa música...”, explica Medrano. O vídeo implicou tamén a participación de nenos de distintos colexios de Escolas Católicas da cidade.

Obradoiros de Villalta

O último dos premiados foi o CEIP Espiñeira-Aldán, da localidade pontevedresa de Cangas. Gañadores tamén da anterior edición do concurso, volveron a facerse co galardón pola súa proposta de sete obradoiros. Cada un deles nomeouse cunha nota musical, en referencia a esa faceta da poeta. O programa de actividades incluiu un podcas sobra a homenaxeada, calses de escritura creativa partindo de versos da autora, así como propostas de acompamento musical partindo de versos da escritora.

