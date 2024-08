Sin bomberos para 140.000 personas

El parque comarcal de Bombero de Arteixo se vio obligado a echar el cierre durante toda la jornada, dejando sin servicio a las 140.000 personas a las que da cobertura el parque en el área metropolitana coruñesa, que atiende a los municipios de Cambre, Culleredo, Oleiros y Carral. La razón, explican los bomberos del complejo, es la falta de organización en los turnos y las deficiencias del personal, que provocó que, a lo largo del día de ayer, solo hubiese un efectivo disponible en el parque.

“De las cuatro personas que tenía que haber hoy, solo estaba yo. Un compañero estaba de baja y otros dos disfrutando de las vacaciones que no habían podido coger por haber estado de baja”, denuncia Adrián Fernández, único bombero del parque comarcal disponible ayer para cubrir el servicio, lo que obligó a cerrar la instalación, que no puede operar con un solo trabajador, ya que se requieren mínimo tres. “Somos el tercer o el cuarto parque en tamaño, estamos hablando de una población muy elevada”, asegura.

Las vacaciones de sus compañeros de turno, explica, habían sido aprobadas por el Consorcio de Bomberos —institución participada por la Diputación y la Xunta que gestiona el parque arteixán— por lo que era una circunstancia “previsible” que se podría haber evitado, alega el trabajador, de haber organizado los turnos y horarios de una forma correcta. “Son personas que suelen coincidir en el cuadrante. Es una falta de planificación grande, ya sabían que iba a faltar gente”, denuncia. La circunstancia entronca con una de las reivindicaciones habituales de los bomberos comarcales, que han secundado huelgas recientemente para demandar más personal que evite estos cierres coyunturales de las instalaciones por falta de efectivos.

“Es algo que reclamamos desde el inicio de nuestro conflicto. Estos casos se van a seguir dando. Los representantes políticos se excusaban en la huelga para decir que los parques cerraban por eso, pero ya no estamos en huelga y seguimos teniendo que cerrar. Mañana [por hoy] cerrará el de As Pontes, y pasará lo mismo en Cee, Carballo o Santa Comba”, lamenta este bombero. “Se planifica sin orden, no se cubren bajas ni vacaciones, no hay manera de hacer que el cuadrante funcione. Este verano, tanto el mío como el de los demás, va a ser un auténtico descontrol. Todo por falta de organización y de personal”, lamenta.

Los bomberos comarcales reivindican más personal, un número más elevado de dotaciones por guardia que eviten estas situaciones, además de la renovación de los vehículos y el material personal de los efectivos. “Son los mismos que hace 20 años”, lamenta.