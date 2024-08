La Sareb comunica a Cambre que no ofertará en alquiler sus viviendas a los inquilinos

Representantes de la sociedad creada en 2012 para absorber los activos tóxicos de las entidades bancarias, la Sareb, mantuvieron ayer una reunión con la alcaldesa de Cambre, solicitada por el Ejecutivo local tras las informaciones publicadas sobre la situación que viven 18 inquilinos de edificios propiedad de esta entidad en las calles Curros Enríquez y Ramón Cabanillas. Se trata de arrendatarios que han estado durante años pagando la renta a empresas fantasma, pero la Sareb es la titular de los pisos y en al menos dos casos ya existe sentencia de desahucio por no existir un contrato de alquiler en vigor válido.

La Sareb confirmó que los inquilinos interesados en comprar los pisos en los que viven podrán hacerlo, con un 15% de descuento, y se les ofrecerá la compra próximamente, tras resolver problemas de registro de los inmuebles. Sin embargo, respecto a los que no quieren o no pueden comprar y prefieren continuar con un alquiler aunque se les suba el importe mensual, no hay una solución.

Esta gestora de activos destacó que la reunión con la regidora transcurrió “en la más absoluta cordialidad” pero se ha trasladado al Concello de Cambre que no se formalizarán “alquileres de mercado”, salvo en casos en los que se detecte que hay inquilinos en situación vulnerable (que tienen derecho a alquiler social) debido a que está previsto que la Sareb se extinga en 2027. La sociedad tiene el encargo de recuperar toda la deuda, aunque ya asumió que no lo logrará, y trata de vender lo máximo posible para recaudar.

