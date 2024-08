Los Gremlins, rock por accidente

Es probable que si hubo quien, guiado por la curiosidad tras hacerse público el cartel del Rock in Cambre, tecleó en Google “Los Gremlins” para descubrir a la banda cambresa que abrirá el festival, encontrase poco más que los peculiares monstruitos popularizados en los 80 por Chris Columbus. Es comprensible, teniendo en cuenta que el grupo solo tiene seis meses de vida y sus pretensiones y orígenes son diferentes a cualquier otra agrupación de la escena rock.

“En realidad, el grupo viene de Project Droid, una actividad de robótica para chavales. Uno toca la guitarra en The Muppets, otro el bajo, la guitarra y la batería en Trombolia , hay gente que no tocaba nada pero siempre quiso... se fueron liando varios y salió esto”, cuenta Eduardo Baldomir, desde hace seis meses reconvertido en técnico de sonido, manager y hasta taxista de la formación.

No terminan ahí las peculiaridades. En Project Droid, los más jóvenes apenas superan los diez años, aunque estos todavía no empuñan los instrumentos. De la veintena de participantes que lo hacen, este sábado abrirán las actuaciones del Rock in Cambre seis de ellos, con edades comprendidas entre los 20... y los 53 años. “¡Y todos hacen piña!”, añade su manager. Los seis gremlins son Eduardo Santos y Raquel Pérez a las guitarras, Daniel Fernández a la batería, Olga López como vocalista, Christine Palmero en los coros y Carlos López en el bajo. “Raquel lleva seis meses tocando, por ejemplo. No había subido al escenario en la vida, y ahí está. Así todo. Tuvimos la suerte de salir en el sorteo y ahí estamos”, cuenta Baldomir.

La agrupación, no obstante, no es estática. La intención para el futuro inmediato es que el resto de músicos de Project Droid vayan alternándose sobre las tablas, para que todos ellos puedan experimentar la adrenalina del directo y el calor del público. Y el objetivo principal, divertirse y tocar por tocar. “Hoy tocan estos, mañana serán otros. Queremos ser un grupo por el que pase mucha gente que pueda estar tocando sola en su casa, o con ganas de hacerlo. También cabe gente que conozcamos por ahí, en una jam por ejemplo, y ver si cuajamos. Si sale, para adelante”, aseveran.

La formación nunca será la misma, pero su propósito fundacional, sí: hacer rock, punk y música guitarrera, esa que ahora mismo no goza de su mejor momento de popularidad ante la explosión de los grupos indie y las propuestas más urbanas en los principales festivales. “Sonamos a rock, a heavy metal. Creamos ya un tema. Al principio se llamaba Hasta los cojones, ahora hemos decidido que sea Sin reggaeton. Queremos volver a la vieja escuela”, confiesan.

Lo harán de la mejor manera: abriendo un festival que encara su trigésimo segunda edición con Carlos Tarque & la Asociación del Riff, Sexy Zebras, Aphonnic, Bestas, Recambios Tucho Sin City Devils e Inadaptados, que ofrecerán diez horas de rock and roll y ganas de pasarlo bien.