Paco Pita, medio século lanzando o globo de Betanzos: “Por dentro é a cousa máis bonita que hai”

“Eu o globo lévoo metido dentro”, asegura Paco Pita Buyo, mentres peta coa man no lado do peito onde está o corazón. Despois ergue a manga da camiseta para que se vexa que tamén o leva na pel, tatuado no brazo esquerdo no ano 1975, cando, con 23 anos, “o señor José” pasoulle a escoba, acto real e simbólico polo que Pita pasou a ser o home que está dentro do aeróstato e que se encarga de alimentalo con lume para que suba ao ceo cada 16 de agosto en honor a San Roque. A poucos días de suba este enxeño de papel, un ano máis, a Asociación Lar de Unta invitou a Paco Pita a unha conversa en streaming para que falase da súa experiencia ao longo de case cincuenta anos, como herdeiro directo desta tradición que pasa de xeración en xeración na familia Pita desde os anos setenta co actual deseño. Lembrou anécdotas e historias nunha conversa con Antón Tenreiro, membro desta asociación que fixo 25 anos.

O pai de Paco Pita estivo 49 anos lanzando o globo e el leva xa o mesmo tempo. Este ano deixará que un primo sexa o que estea “dentro” do aeróstato e el estará fóra: será quen continúe a tradición, pois xa leva uns anos aprendendo con el. “Eu non quero xente arredor do globo, porque é unha responsabilidade moi grande. Sobramos catro para darlle a volta. Antes bailábamos o globo, este ano tamén, seguramente”, afirmou Pita nesta conversa en Lar de Unta. Nos últimos anos son un bisneto e un tataraneto dos fundadores os encargados. Paco en todos estes anos só fallou dúas veces “por forza maior”.

“Lancei o globo cando tiña o primeiro cancro, e cunha man vendada por unha queimadura de terceiro grado”, explicou. “Vai ser a primeira vez que vexa o globo por fóra en case cincuenta anos”, asegurou. Son moitos os que cada San Roque o teñen visto subir pero moi poucos saben como é por dentro, cando se está inchando. “O globo por dentro é a cousa máis bonita que hai. Ves todos os cadriños”, ratificou.

Paco Pita, que en decembro fai 72 anos, estivo preto do globo desde que tiña “seis ou sete meses”, e con once ou doce anos xa comezou a axudar aos maiores no lanzamento. “Estiven cinco anos pasándolle os pachuzos a meu pai”. Aprendeu este traballo co señor José.

“Non quero que me fagan homenaxes a min, pero si a pido para dúas persoas. Unha, Toñito, o acomodador do cine, que facía o globo no tempo do meu tío Jaime; e o señor José, que comezou botándoo co meu avó, despois con meu pai e logo comigo. Con oitenta e pico anos, case non podía andar, e quería seguir lanzando o globo. El foi o meu mentor, e quen me pasou a escoba. Ben, Paquiño, se segues ti, si, dixo”. Este persoeiro brigantino lembrou tamén como o señor José estaba ao carón do lume “con camiseta de felpa e zapatóns”, mentres que el ten que estar espido de cintura para arriba para aguantar o calor.

Paco Pita nunca tivo ningún accidente en case medio século “dentro do globo”, nunca lle tocou “unha palla”. Pero lembrou anécdotas de casos coma o dun indiano con traxe de liño que un ano case arde e dixo que ía poñelo traxe queimado nun cadro como lembranza.

Este betanceiro lembrou algunhas das incidencias co globo. O ano que caeu no tellado da casa de Jesús Naveira e el, co seu pai, subiron e conseguiron que arrincara para arriba; o ano que non subiu “porque o puxeron onde non se debía”, e non lle fixeron caso de movelo; o ano no que saíu roto e dou a volta na antena. “Outro ano, no que chovía, paraba, volvía chover, foi José Luis Tena, o da radio, chamou aos de meteoroloxía da Coruña e dixéronlle que viría un claro de quince ou vinte minutos. Meu pai dixo, veña. O lume tiña máis dun metro de altura, pero en once minutos estaba enriba. Iso sí, saímos abrasados”.

E como non, o 2023, o ano que Paco Pita nunca esquecerá. “Aínda sigo enfadado”, afirmou, e sen saber por que pasou iso, por que non houbo globo. Aludiu ás diferencias familiares, como adoita haber en todas as familias. Non está de acordo coa creación da fundación para xestionar o globo: “Debían estar os herdeiros dos fundadores. Juan, Claudino, Jaime e eu”.

O peor momento que Paco Pita pasou co aeróstato, “16 cuarteiróns pegados con fariña de centeo”, foi co do ano 2019. “Non subía, meu pai e eu dun lado para outro e nada. Vimos que por dentro tiña moitos parches, de romper e pegar con engrudo. Normalmente pesa 130 quilos, pero o de ese ano andaría polos 140 ou 150 polos parches. Eu pedín unha mecha encharcada de aceite e gasolina e logo outras tres, e saíu. Tiven un bo mestre”, asegurou.

“O globo é sempre o mesmo, pero nunca é a mesma noite. Hai que pelexar co aire, co lume...”. Paco Pita Buyo asegurou que aínda que o globo é da familia Pita, en realidade “é do pobo de Betanzos para o patrón San Roque”.

