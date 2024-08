“A bici é dos anos 70 pero anda moi ben, fago sesenta kilómetros ao día”

O asento está totalmente desgastado e ten algunhas partes “algo enferruxadas” pero aínda así, con arredor de medio século nas estradas, a bicicleta de Ramón Peteiro vai de marabilla. “Esta bici participou na Volta Ciclista de Mallorca nos anos setenta. Comprouna meu irmán, entón por unhas 10.000 pesetas, e anos despois douma a min. Anda moi ben pola estrada, estou moi contento con ela”, explica Peteiro, veciño de Curtis que participou esta pasada fin de semana no Día da Bici de Curtis, na saída de Teixeiro, con esta bici vintage coa que levou o premio á máis orixinal.

Detalle do guiador da bicicleta onde se ve a marca e o gravado "Mod. Giro D'italia". / L.O.

Trátase dunha bicicleta de fabricación italiana, marca Petrelli, que leva no guiador, gravado no metal, as palabras “mod. Giro D’Italia”.

“Na miña casa sempre houbo bicicletas. Meu pai era capador e entón no había motos e ía nunha bici, unha BH. A min tamén me gustou sempre. Fago sesenta quilómetros todos os días, vou de Curtis a Montesalgueiro. Agora no verán, pois no inverno non porque estou máis ocupado, teño piscina tres días á semana e outras actividades e non me chega o tempo para nada”, conta Ramón.

“Hai que facer deporte, estar san, quedarán dez ou quince anos ben de saúde, así que hai que aproveitar. Miña nai fai agora 96 anos, somos duros”.

Este veciño do municipio de Curtis participou no Día da Bici co seu sobriño de 17 anos, Unai, e un neto, Mateo, de 9 anos. “Imos os tres, cada un na súa bici, de paseo polo pobo, por pistas e paseos, gústanos aos tres”, conta.

Cada un leva a súa e a Petrelli dos anos setenta non adoita emprestala. “Déixoa para dar unha volta só, nada máis, porque se lle pasa algo, non teño recambios para ela. É unha reliquia”, sinala Ramón Peteiro, orgulloso da súa bici clásica italiana.

