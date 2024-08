“Castelo Conta é moito máis do que imaxinabamos cando empezamos”

O Castelo Conta vai xa para a súa novena edición, que será do 19 ao 25 deste mes. É como o imaxinara?

É moito máis do que imaxinabamos cando empezamos. Por contidos e cousas que somos capaces de facer. Porque este ano xa me parece que non hai máis horas para meter máis cousas. Cubriuse o tempo ao mediodía coa sesión vermú con propostas de chefs e música. As mañás son dos pequenos, o mediodía para todos, a tarde está aberta a todo o mundo, a falar, contar, aos medios...

Como serán esas tardes?

Cada día, o que os primeiros anos eran contos, unha reunión de veciños e amigos falando, buscando ese tempo e lugar que antes pasaba ao mellor nos oficios tradicionais, cando se sentaba a xente a falar. Agora é imposible porque eses costumes xa se foron perdendo. Queríamos que nos contaran como se facían as cousas antes, non perder eses testemuños. E agora cambiou a un formato podcast. Convidamos a algún amigo comunicador, periodista, para os contidos nesas tardes. E á noite, haberá tanto días de cine como días de música, de regueifa, poesía, monólogos, comedia, sketches... É un festival de todas as cousas.

O Castelo Conta naceu coa idea de reivindicar e dar continuidade ás raíces, a tradición, a transmisión oral e os lugares e momentos de encontro entre veciños. Cre que o conseguiu?

Creo que o conseguimos. Hai mil xeitos e maneiras de facelo pero creo que aquí dáselle voz, intentamos darlle voz a xeracións que ao mellor ao longo do ano ou noutras circunstancias non as escoitamos moito. E dámoslle valor á propia transmisión oral, falar uns cos outros, que estamos todo o día pegados ao móbil. Ata en Castelo, que estaba cerrada a taberna, que non tiñamos ese lugar de encontro, imos volver abrir a taberna, que era de meus avós.

É ben tradicional atoparse na taberna. Queríalle preguntar por esa novidade do festival.

Este festival quería recuperar eses lugares de encontro. As festas, todas esas cousas da tradición oral, a cultura da aldea, oral. Creo que si que o estamos conseguindo, sobre todo por ese feito de escoitarnos, xuntarnos, falar.

Os vellos seguen tendo o espazo para contar que tiñan naquelas reunións reconvertidas en podcast?

Seguen contando. Seguen sendo os protagonistas, cambiou o formato, tamén para que nos queden esas conversas. Un día fálase do que se comía e o que se deixaba de comer, das menciñas, como se curaban as cousas, como se trataba o gando... Este ano temos un día para o monte. Estamos traballando moito na ordenación do monte, no aproveitamento do monte. Houbo unha época moi grande na que se viviu de costas ao monte. Antes se levaba o gando, facíase máis vida no monte. Despois, plantábanse eucaliptos e cando estaban grandes, vendíanse. Hai unhas temáticas e poden viaxar. Podemos empezar falando de xoguetes e acabar falando de como ligaban nas verbenas. E cada día temos xente participante, ademais de que sexa un espazo aberto como tertulia. Vai falar Ana Moreiras de banda deseñada e obras sobre as súas avoas, xente das regueiras que despois actuarán, un fotoxornalista que anda por toda Galicia...

Quería preguntarlle como xurdiu a idea de rescatar a taberna... E ademais era dos seus avós!

Si, claro. Para min é moi emotivo ademais. Pero é porque non tiñamos un centro de festival, un lugar de información, de mercar entradas calquera día da semana, de nos tempos mortos poder tomar algo, xuntarte cos demais durante o día. Había como cousas á tarde, ademais, en distintos lugares, pero non tiñamos un punto central do festival. E pareceulle marabilloso á xente de Estrella Galicia, dixeron que si, que axudaban a recuperala, montar o espazo e darlle contido, aparte con sesión vermú na praza onde antes se facía a festa, diante da taberna. De luns a venres. E intentaremos que tamén sexan fóra os pinchos dos chefs. Hai casas ao lado que estaban abandonadas tamén hai tempo e intentamos facer un lavado de cara, un espazo súper bonito con dous porches.

Outra novidade nesta edición, ademais da taberna, é o espectáculo Arre ou show. Que ten de distinto ou de especial?

É un espectáculo único feito para isto. Unha noite de variedades. Con cancións, sketches escritos para a ocasión, unha especie de gala, de cabaré. Ten de distinto que non é unha noite de monólogos como o sábado, é máis teatral, máis de sketches e participación de todos eses nomes de compañeiros ou compañeiras [Tamar Novas, David Amor, David Perdomo, Patricia Castrillón, Isabel Garrido, Manuel Cortés e Touriñán]. E haberá tres ou catro temas musicais con letra adaptada á ocasión e en clave de comedia, por suposto, todo. E imos ter unha vermú con pulpeira e orquestra ao estilo máis clásico o domingo. Para recuperar o espírito da romaría de San Ramón, por iso celebramos o Castelo Conta nestas datas.

Xa non se celebra o San Ramón en Castelo?

Sempre foi unha romaría pequeniña. Sempre foi o último domingo de agosto. Por iso as datas do Castelo Conta sempre son do último domingo de agosto para atrás. Segue habendo dúas ou tres rosquilleiras, pero é a romaría que temos, entón este ano teremos orquestra.

