Carlos Arévalo: “Hasta en unos Juegos Olímpicos nos copian el Globo y los Caneiros”

“No tendremos un pebetero, pero nuestro globo vuela más alto y con mucha más historia. No tendremos el Sena, pero surcamos el Mandeo en romería con una antorcha de amistad en nuestros corazones. Que bueno, a más de alguno le venía bien una de verdad a la vuelta”, proclamó este miércoles el piragüista betanceiro Carlos Arévalo, en un pregón que navegó entre la emotividad, el humor y el amor a las tradiciones y emblemas de Betanzos con el que dio el pistoletazo de salida a las fiestas de San Roque. Ante una abarrotada plaza de la Constitución que suscribió sus palabras con ovaciones y tras un recorrido en comitiva desde el Archivo, con numeroso público en todo el trayecto, Arévalo, el único deportista de la provincia con dos medallas olímpicas, despertó la ternura y las risas de los asistentes en un discurso hilvanado por recuerdos de “lugares únicos que llevan a sus espaldas la responsabilidad de 800 años de historia”. Lugares de remo y fiesta. Y por símiles entre la grandeza de los Juegos Olímpicos y París y la que, asegura, atesora Betanzos.

Participantes en la comitiva con danzas tradicionales este miércoles en Betanzos. / Casteleiro / Roller Agencia

“Mis primeras paladas las di en nuestros ríos, en el Mandeo y el Mendo, que siguen siendo, cuando cierro los ojos, mis sitios favoritos para visualizarme remando. Y, por qué no decirlo, mis primeras fiestas también. La Tole [paseo da Tolerancia], las Callejas… Bueno no os voy a contar nada que no sepáis”, dijo, cómplice, desde el balcón de la Casa del Concello, a cuya puerta se acababa de nombrar a la representante de las fiestas.

Niñas participantes en la comitiva, este miércoles, en Betanzos. / Casteleiro/Roller Agencia

Arévalo atribuyó a los betanceiros valores como luchar por mejorarse o apoyarse “cada día más” entre vecinos, valores que, aseguró, encarnan los clubes deportivos locales, entre los que destacó al Ría de Betanzos, a cuyo fundador, Che, atribuyó el éxito de un club convertido en un “número uno a nivel mundial” y que ha llevado a Betanzos dos medallas olímpicas. Las suyas, que llevaba al cuello: “Che, ¿dónde estás? ¡Gracias, la que has liado”.

La representante de la fiestas de Betanzos y sus acompañantes. / Casteleiro / Roller Agencia

Incidió Arévalo en que los betanceiros ganan también a disfrutones. “Nuestras fiestas son tan reconocidas que hasta en unos Juegos Olímpicos nos copian el globo y los Caneiros”, aseguró. Tras el pregón, la alcaldesa, María Barral, lanzó el garelazo que inauguró las fiestas. A las 21.12.