Un 'pijo de Cambre' se sube a un bus de A Coruña para 'vivir como la plebe': 'Muy de pobres, es así'

Las redes sociales se están convirtiendo en los últimos años en una fábrica de contenido viral. Atrás quedan esos primeros años en los que unos inexpertos usuarios subían su propio contenido para compartirlo con sus seguidores sin más premisa. Hoy, la realidad es bien distinta y la mayoría de creadores buscan continuamente la publicación que les pegue el "petardazo" para alcanzar "la fama".

Esto ha vuelto a ocurrir con un vídeo que se ha hecho de lo más viral en A Coruña en los últimos días. Los protagonistas, @celesteyepez_ y su novio Stefan, fueron en este caso unos vecinos de la localidad, quienes narraron su experiencia en los autobuses urbanos desde un punto de vista polémico, pues lo tacharon como una práctica "de pobres".

La usuaria de TikTok decidió titular el vídeo con "Pov tu novio es un pijo y tu de barrio", siendo "pov" la abreviatura de "punto de vista", que suele utilizarse para referirse a las experiencias que vive esa persona en una condición determinada. La historia prometía.

"Un pijo de Cambre" utilizando los autobuses urbanos de A Coruña

"Día 1 viviendo como la plebe en una parada de bus. 10 años sin coger un bus. Qué pijo de Cambre. ¿Cómo te sientes?", le preguntó la chica. "Raro, vulnerable", le respondió Stefan antes de encaminarse al vehículo.

Para su desgracia, el primer inconveniente no tardaría en llegar y es que se encontró sin el efectivo adecuado para subir al autobús. "Vamos a pedir un taxi porque no nos dejan pasar porque pagas con un billete de 20 pavos. Rollo "Eres rico, ¿qué haces viviendo aquí?"", le contaba entre risas a un amigo. "Vamos a coger un taxi como los ricos. Que en el autobús de A Coruña no se pueda utilizar TPV o billetes de 20 euros o más me parece de pobres. Es así", sentenció.

Sabiendo la que se le podía venir encima, la creadora de contenida quiso añadir una explicación al final del vídeo: "Antes de que empecéis a destilar veneno ya sabemos que el bus vale 1,30 euros, lo que pasa es que le encanta dejar propina y en el sitio en el que estuvimos comiendo le dejamos todas las monedas a la trabajadora que nos atendió".