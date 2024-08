Betanzos vuelve a volar con su globo

Se hizo de rogar, pero voló. Faltaban ocho minutos para la medianoche cuando varios colaboradores miraban al cielo, dubitativos, y tendían la mano con la palma hacia arriba en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, en un intento de calibrar si la lluvia sería demasiada como para permitir volar al globo de Betanzos. Dentro del templo, otros miembros del equipo aguardaban para poner en marcha, o no, el meticuloso protocolo que debía llevar al exterior sano y salvo al aerostato de papel más grande del mundo.

Vecinos observan el hinchado del globo y, a la derecha, el aerostato ya en vuelo. | // CARLOS PARDELLAS

A las 23.55, el globo, plegado, cruzó las puertas del templo rumbo a los pies del campanario, flanqueado por los arcos de las danzas tradicionales y saludado por una ovación del público que aguardaba en la plaza Irmáns García Naveira, salpicada de contados paraguas abiertos. La lluvia comenzó a remitir, aunque volvió a intensificarse cuando el globo estaba apunto de su hinchado completo. Y otra ovación de los asistentes, que llevaban media hora con los ojos clavados en él. Y a las 00.48, sobre el clamor de la plaza, el globo voló.

Ilustración sobre el regreso de Puigdemont, de Luis Galán. | // LOC

Varias alusiones al conflicto que el año pasado dejó a Betanzos sin vuelo vistieron el globo, entre ellas, la que plasmó el ilustrador betanceiro Luis Galán, que escogió para el otro cuarterón que cayó en sus manos la imagen de un regreso triunfante de Carles Puigdemont, casi adivinado porque, asegura, lo pintó el día antes de el discurso y huida del líder de Junts. Jorge Pérez, que comenzó en la decoración del aerostato de mano de otro de los ilustradores, su maestro Xosé Tomás, optó por plasmar en papel los hitos futbolísticos vividos este año en A Coruña y en España. Lito Muñoz, Carlos Belmonte, Belén Benito y Alba Brea firmaron otros cuarterones, de los dieciséis que forman el globo, entre los que se incluyeron los trazos de Antonio Palla, “uno de los dibujantes míticos del globo que ya es mayor, está jubilado, y llevaba muchos años sin dibujar y en 2022 y este año, dibujó”, destacó y quiso homenajear Luis Galán.

Betanzos vuelve a volar con su globo / Carlos Pardellas

El globo de papel más grande del mundo acumulaba una racha de frustraciones en los últimos años. En 2023, los trabajos no comenzaron a tiempo y no pudo confeccionarse el aerostato, tras no solicitarse los espacios ni convocarse a los colaboradores hasta el 10 de julio, fecha en la que los expertos coincidieron en asegurar que ya resultaba inviable tener el globo a tiempo para San Roque. Un conflicto por el que la alcaldesa, María Barral, apuntó a Jaime Pita. En 2022, el mal tiempo dio un buen susto a la plaza Irmáns García Naveira y se decidió aplazar el lanzamiento hasta el día 18, en coincidencia con la primera jornada de O Caneiros, solución en la que quizás influyó el reciente recuerdo de que en 2018 una racha de viento provocara la rotura del emblema de Betanzos. Y la pandemia impidió el normal vuelo en 2020 y 2021.

La alcaldesa pide paz y concordia en la función del voto

“Te pedimos tu mediación, tu intervención, para que el mundo vuelva a vivir en paz”, trasladó la alcaldesa, María Barral, a San Roque en la función del voto, en la iglesia de Santo Domingo. Barral mostró su rechazo a los “conflictos anacrónicos que se consideraban superados” y al resurgir de “nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos” y pidió al santo su ayuda para “alcanzar una mayor cohesión social que se traduzca en la defensa de la dignidad humana”. La alcaldesa pidió también por “una sociedad igualitaria” libre de la violencia machista. Se acordó también Barral de la importancia de cuidar a los jóvenes y a los mayores y tuvo presentes a “todos y todas las que ya no están con nosotros” y a los betanceiros que se marcharon lejos “en busca de oportunidades”. Celebró la regidora el aumento en derechos y libertades y pidió a San Roque que “siga iluminando un camino próspero, ilusionante y en el que nadie quede atrás”.