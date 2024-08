El Día da Galiza Mártir en Oleiros homenajea a Xosé Baena: “Queremos justicia, nada más”

“Queremos justicia, nada más. Ni dinero ni nada. Que demuestren que él no fue un asesino, sino un asesinado. Y que quede así en la historia. Es lo único que queremos”, asegura Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena Peter, uno de los últimos represaliados por el franquismo a quien se dedica este año el XXIX Día da Galiza Mártir que organiza el BNG en Oleiros, municipio en el que se le ha dedicado una calle. El acto se celebrará a las 20.00 en la Casa do Pobo de Nós y contará con música a cargo de Bea a de Estrella.

“Fueron juzgados sin ninguna prueba en su contra”, lo juzgó un tribunal militar cuando él no lo era y una testigo acudió hasta en tres ocasiones a la comisaría y, como relató después en una carta al padre de Flor y Xosé Humberto, el hombre al que vio matar a un policía no era Baena. A la tercera, cuando la mujer acudió a insistir en la inocencia de Baena tras conocer que lo habían condenado a muerte, “un jefe de Policía que tenía galones, pero no sabía el rango, puso un revólver encima de la mesa y empezó a jugar con él y la advirtió de que se fuera a su casa y dejara el caso”.

Xosé Humberto Baena fue ejecutado el 27 de septiembre de 1975, día en que se dio cumplimiento a su sentencia a pena de muerte y a las de Juan Paredes Manot, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García. “Los procesos judiciales fueron una farsa. Las pruebas fueron proporcionadas por el equipo policial dirigido por el comisario Roberto Conesa y su lugarteniente Antonio González Pacheco Billi El Niño”, señala el BNG y apunta que estos fusilamientos, a solo dos meses de la muerte de Franco, llevaron a Luis Eduardo Aute a componer Al alba.

Las condenas a muerte generaron una fuerte reacción de rechazo a nivel internacional. En la actualidad, después de que el Tribunal Constitucional español concluyera que el caso se encontraba “fuera de sus atribuciones” por haberse producido antes de aprobarse la Constitución y de que el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU se desentendiese también porque ya lo había visto el español, una jueza argentina, María Servini, se ha hecho cargo, relata Flor Baena y apunta ha emitido órdenes de búsqueda pero “de momento ninguno fue extraditado”.

Suscríbete para seguir leyendo