Una empresa solicita permiso para una planta que transformará residuos textiles en muebles

La Xunta tramita la autorización ambiental para la instalación en el polígono de Bergondo de un centro de valorización de residuos textiles. La promotora del proyecto es Rudi 1944 SL, una empresa creada en el pasado 2023 que se dedica a la fabricación de mobiliario de hormigón fibrado a partir de restos.

Este centro de reciclaje de residuos textiles se instalará en una edificación ya construida ubicada en la calle Parroquia de Guísamo. Se trata de una nave adosada que dispone de una única altura y una entreplanta en su parte frontal. El proyecto, a exposición pública, detalla que el recinto será acondicionado para habilitar las distintas zonas de depósito y tratamiento de residuos, así como las zonas de oficinas, vestuarios y aseos.

La empresa promotora apela al escaso impacto ambiental de esta actuación dado que, incide, se llevará a cabo en una zona industrial “totalmente antropizada” y sin enclaves naturales protegidos en las proximidades.

La nave dispone de una superficie construida de 239 metros cuadrados y dispone de todos los servicios básicos y de suministro de electricidad. El plan detalla los pasos que se seguirán para la recepción y clasificación de los residuos, que serán sometidos a una inspección para asegurarse de que no llegan mezclados con materiales no autorizados. Todos los registros que lleguen a este centro de valorización serán documentados y, en caso de detectarse residuos no autorizados, serán depositados en un contenedor para su posterior traslado a un gestor especializado.

Rudi 1944 afirma que el objetivo de su proyecto es “implantar un modelo de negocio innovador que permita reciclar los residuos textiles”. La empresa se planteó diversas alternativas, entre otras, la de crear únicamente un centro de gestión intermedio de residuos en el que realizar las labores de clasificación y almacenamiento temporal, pero que finalmente se decantó por poner en marcha una planta que permita llevar a cabo todo el ciclo de valorización de los residuos textiles para “contribuir a la implantación efectiva de un modelo de economía circular en el sector textil”.

Aluminios Cortizo proyecta una planta de fundición en Coirós

Aluminios Cortizo somete a evaluación ambiental un proyecto para ampliar su actividad en el polígono de Coirós con la puesta en marcha de una planta de fundición. Esta empresa gestiona en la actualidad un centro de valorización de chatarra de aluminio donde realiza el proceso de pretratamiento mecánico mediante trituración y clasificación. Ahora pretende ampliar este proceso mediante la instalación del equipo necesario para llevar a cabo el proceso de fundición de la chatarra para la obtención de tocho de aluminio de segunda fundición. La empresa detalla que los trabajos se realizarán en las instalaciones existentes por lo que no será necesario construir nuevas edificaciones, sino simplemente instalar el equipo necesario y su conexión a las infraestructuras ya presentes.