La localidad de Santa Cruz inicia su programa de seis días de fiestas

La II Foliada no Torreiro de Pita dio comienzo ayer a las fiestas de la localidad de Santa Cruz en Oleiros, además de los conciertos de As Lagharteiras y Alana.

Los festejos continúan hoy viernes 23 de agosto con la Festa do Chourizo y la actuación de Ortiga y Assia. El sábado se realizará la Travesía a Nado ao Castelo, la fiesta de los callos y la fiesta infantil. Habrá misa del Carmen y después una churrascada. En la verbena nocturna estará la orquesta Miramar y después Toni Seijas. El domingo saldrá el ramo acompañado del Grupo Santaia y luego la misa del Santísimo y la sesión vermú. El lunes 26 será la Festa do Langostino y tocará la orquesta New York y el plato fuerte: Fillas de Cassandra. El martes 27 será el último día, con sardiñada y las orquestas De Ninghures y Los Satélites