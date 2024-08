Localizan os restos dos guerrilleiros antifranquistas de Culleredo: “Aínda se conservan as botas que levaban”

“Foi emocionante pero tamén duro, ver os restos segundo ían sacándoos, e chamoume moito a atención as botas, os dous pares idénticos e moi ben conservados”, contou onte Teresa Ramiro ao ver onte no cemiterio de Visantoña (Mesía) como se atoparon os cadáveres que con toda probabilidade pertencen aos guerrilleiros antifranquistas de Culleredo Manuel Ramiro Souto e Xosé Galán Nuñez. Teresa Ramiro é prima segunda de Manuel e con ela estivo outro familiar dos represaliados, un sobriño de Galán que foi quen contactou coa Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) para localizalos, 72 anos despois de que fosen asasinados. De novo a sociedade civil amosa máis altura moral que as administracións ao loitar pola dignidade das persoas nun labor, abrir todas as fosas, que debía ser obrigación pública.

O pasado mércores, a última hora da tarde, a retroexcavadora xa dou con madeira despois de chegar a unha profundidade dun metro e medio, e onte o equipo da asociación comezou o delicado labor de sacar a terra e limpar cada óso. Constatouse así que tal e como contaran os veciños, foran depositados nunha caixa de madeira. Os esqueletos apareceron enteiros e enfrontados. Atopáronse ademais algúns obxectos como uns botóns brancos, que podían ser das camisas, e o calzado que levaban os guerrilleiros, dous pares de botas de coiro.

“Estivemos ao principio con pico e pala pero a terra estaba moi compactada e non dabamos feito, era preciso unha excavadora pero era difícil de conseguir. Pero tivemos a axuda do cura Gumersindo, grazas a el atopamos a uns veciños que tiñan unha retroexcavadora e puidemos adiantar. Cando comezaron a aparecer os restos, foi moi emocionante. Estaban xusto onde dixeran os veciños, debaixo da ventá da sacristía. Hai que destacar á xente deste pobo, é digno de mención a súa axuda e disposición, destacou onte Marco González, vicepresidente da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica e coordinador deste proxecto.

“Estou moi sorprendida porque normalmente a xente aínda ten medo a falar disto, e aquí estiven falando cos veciños, que tamén estaban emocionados, e contáronme as súas lembranzas de cando eran nenos e mozos e souberon dos asasinatos. Un díxome: que pena, que meu pai morreu o ano pasado e non puido ver isto”, relatou Teresa Ramiro.

Hoxe pola mañá está previsto facer unha reportaxe fotográfica, as planimetrías e despois realizar a exhumación, o levantamento dos cadáveres, que serán trasladados ao laboratorio da entidade en Ponferrada para verificar que, como todo apunta, se trata de Xosé Galán e Manuel Ramiro, comparando o ADN dos ósos co dos descendentes.

Galán e Ramiro eran veciños de Almeiras. Foron asasinados pola Garda Civil en xuño de 1952.

Culleredo axudará ao traslado ao concello

O Concello de Culleredo ofreceuse onte a “colaborar para facilitar o proceso de exhumación dos restos mortais” dos dous guerrilleiros deste municipio. O alcalde, Xosé Ramón Rioboo, afirmou que está “a disposición das familias” en canto se confirme a identidade de forma oficial. O Executivo municipal sinalou que “facilitará todos os trámites e procedementos” que teñan que facer os familiares se queren trasladar os restos a Culleredo por cumprir a Lei de Memoria Democrática e pola dignidade e “honorabilidade” destas persoas. Esta operación precisa de autorización do Concello e da Xunta. Teresa Ramiro, ao coñecer esta vontade de colaboración, sinalou que falará coa familia que vive en Culleredo. “A nai de Manuel está soterrada en Almeiras”, indicou Ramiro, polo que tamén poderían descansar nese cemiterio os restos do fillo.

