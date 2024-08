Residentes en Perillo denuncian ruido de madrugada y caos de tráfico por un ‘súper’

Todos los días de la semana, poco después de las seis y media de la madrugada, los vecinos de Tras do Río en Perillo, a escasos metros del cruce de Sol y Mar en Perillo (Oleiros) ya saben que no podrán seguir durmiendo. A esa hora llega un gran tráiler “que cruza una raya continua en la rúa Areal” y luego aparca en su calle “ocupando un carril de la calzada”, un lugar donde “no se puede estacionar”, y permanece “dos horas con el motor encendido, haciendo ruido”, mientras descarga todos los artículos que se introducen en el supermercado Alcampo, reabierto hace poco tras ser, durante muchos años, un Día. Así lo denuncian residentes en el entorno más cercando a esta superficie comercial, que no dejan de llamar para quejarse al Ayuntamiento de Oleiros y a la Policía Local.

El departamento de comunicación de Alcampo en Madrid, tras conocer estas quejas vecinales, manifestó que se “estudiarán las medidas adecuadas para ser incorporadas” a esta situación en Perillo. “Y por supuesto estamos a disposición de todos los vecinos para hablar sobre las mismas”, destacan desde la compañía, animando por lo tanto a los afectados a presentar escritos en este recinto comercial.

“Con el súper Día no había ningún problema, pero desde que es Alcampo no podemos dormir. La gente está medicándose, es imposible descansar. Ya te despiertas a las seis y media de la madrugada por la tensión”, afirma una afectada, que asegura que incluso está pensando en “vender el piso” e irse a otro lugar si no se soluciona este problema.

Los residentes no entienden por qué no se toman medidas debido a los “incumplimientos” que constatan que se producen cada día, desde aparcar en medio de la calle hasta cruzar una raya continua y ponerse a hacer carga y descarga “en una zona no habilitada y fuera del horario de la normativa municipal”, ya que empiezan antes de las siete de la mañana. Los camiones del Día, de menor tamaño, podían girar y aparcar en el propio aparcamiento sin hacerlo en la calle.

También denuncian el “caos de tráfico” en horas punta de clientes porque hay que “presionar un botón” para que se levante la barrera y pueda salir cada vehículo del parking, y a veces tarda en levantarse y los turismos empiezan a pitar. “Se formas colas en el cruce, se colapsa, y ya van dos domingos seguidos que ya levantan las barreras todo el tiempo”, destaca un vecino.