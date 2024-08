Concerto de Sementeira: “É case un milagre ter estes músicos e un espectáculo deste nivel”

A banda de música Sementeira de Cambre ofrece hoxe sábado un concerto extraordinario, no que interpretará un repertorio “moi diverso”, acompañando ao cuarteto de trompas Bruar, nunha parte, e coa colaboración dos guitarristas e profesores do Conservatorio da Coruña Mateo Arnaiz e Sergio Franqueira, na outra, adianta o director, Jesús Sánchez Montero. A agrupación interpretará “un concerto clásico para catro trompas, obras orixinais para banda sinfónica e música, por así dicilo, española, de autor español e con saber español”, conta o director, que non quere desvelar o título nin o nome do autor para deixar algunha “sorpresa” para o público que asista.

“É un privilexio ter os músicos que temos e poder gozar dun espectáculo de este nivel en Cambre. É case un milagre, tal e como están ultimamente as cousas”, celebra o responsable de levar a batuta na banda cambresa.

“Agora hai músicos profesionais na banda, que traballan ou colaboran con bandas ou orquestras profesionais, dos últimos cursos do Grao Superior. E incluso xente que estuda fóra, no Conservatorio Superior en Madrid ou que está en Zurich, e veñen. A idea é un pouco esa, que a Sementeira sexa un punto de encontro. Sobre todo no verán, cando volve moita xente que está fóra”, apunta.

Os colaboradores serán tamén de luxo, asegura o director. Os integrantes do cuarteto de trompas Bruar —Lorena González Ferreiro, Alba Abala Fontán, Diego Regueiro Quintás e Pablo Del Río Sánchez— son “catro musicazos que están estudando os últimos cursos do Conservatorio Superior” e os guitarristas son profesores e destacados solistas, ademais de Franqueira foi profesor na Escola de Música Sementeira, asegura Sánchez Montero.

O concerto será ás 20.00 no auditorio do Parque da Igrexa. Substituirá ao habitual Festival de Bandas de Cambre que se celebra con Sementeira como anfitrioa, que este ano non poderá realizarse como en anteriores edicións por non dispoñer de outras agrupacións colaboradoras, sinala Sánchez Montero, que aclara que foi por “razóns alleas a Sementeira” e rexeita entrar en detalles sobre os motivos de fondo e confía en retomar a colaboración de outras bandas o próximo ano.

“Aproveitamos a ocasión para para facer o festival máis noso. Un concerto diferente pero de moito valor musical”, asegura o director. A formación explica que o carecer dun espazo onde realizar concertos obriga a concentrar case toda a actividade destacada no verán. Para setembro preparan cancións de musicais de Broadway nos que tocarán con dous cantantes.

