Culleredo comezará obradoiro de emprego en decembro

A Xunta outorgou 411.928 euros ao Concello de Culleredo para iniciar un novo obradoiro de emprego dirixido a vinte persoas sen traballo. Coa terceira edición de Culleredo Activo (o Executivo aporta 85.419 euros) formaranse dez persoas, 14 cullerdenses e seis de A Coruña, nas especialidades de operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos de construción; e traballos de carpintería e mobles.

O alumnado terá clases teóricas e prácticas durante nove meses, cobrando un soldo, e as clases comezarán en decembro deste ano. Co obradoiro acondicionaranse espazos do propio Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso e impermeabilizarase a fachada da Casa de Peóns Camiñeiros.