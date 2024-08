“Sacar ás vítimas do franquismo das fosas non é de dereitas nin de esquerdas, é de dignidade”

“Eu vivía fronte á corte onde os mataron. Era un domingo. Veu a Garda Civil, foron buscar á nai dun deles para convencelos de que se entregasen. Eles botaron fóra uns becerros que estaban na corte para intentar fuxir. Houbo un tiroteo, dos dous lados, incluso botaron unha bomba. Só se salvou un, Couto, que se entregou. Vino moitos anos despois, cando viña de cliente á droguería que tiven na Coruña. Os cadáveres deles coidáronse, a parroquia tratounos como persoas que eran. Eu tamén fun. Foron cortar un pino ao monte e fixeron unha caixa para metelos. Pero non houbo misa nin nada, e calou todo o mundo. Cando o sobriño dun deles me veu preguntar hai uns anos, díxenlle que estaban detrás da ventá da sacristía, e aquí estaban. Na miña casa naqueles anos non tiñamos máis ca medo”.

A señora Amalia veu onte ao cemiterio de San Martiño de Visantoña (Mesía) a ver como o equipo da Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exhumaba os restos dos guerrilleiros antifranquistas asasinados en 1952: José Galán Nuñez, natural de Alvedro; e Manuel Ramiro Souto, nacido en Almeiras. Amalia lembrou esta historia ao lado dunha irmá de José Galán, Dolores Rodríguez Núñez, as dúas sentadas en cadeiras a poucos pasos da fosa aberta.

Restos dun dos guerrilleiros na fosa, despois de exhumar ao compañeiro. / M. V.

“Meu irmán marchou ao monte. despois da mili. Baixou un día bautizar o fillo que tivera coa moza e despois xa non volvín velo máis. Lembro a miña nai chorando sempre, e sempre dicindo que era que lle doía a cabeza. Un tía miña leváballes comida e viño ao monte. Eles andaban agochados arredor. Todos os domingos a policía subía á nosa casa a preguntar por meu irmán. Dicían Que baixe O Dereito, como lle chamaban. Nos diciamos que non estaba. Meu pai tiña que ir declarar ao cuartel case todos os días. Unha vez un garda díxolle que se pasaba algo, ían matar alguén da familia. Pasabámolo moi mal por terse botado el ao monte”, contou Dolores Rodríguez (que ten diferente ao volver casar a súa nai).

Un arqueólogo amosa o resto dunha bala, onte no cemiterio / M.V.

Na exhumación apareceron en moi bo estado as botas dos dous guerrilleiros e onte tamén unha bala. “Os ósos están en mal estado pola humidade do terreo e a acidez pero están ben conservados os molares e os dentes, que servirán para o cotexo co ADN”, explicou Serxio Castro, arqueólogo, historiador e colaborador da ARMH. E é que este labor de reparación e dignificación estase a facer grazas ao traballo altruísta de voluntarios. Coma o forense que fará a comparación do ADN dos esqueletos co dos familiares, Gonçalo Nuno: é un home de Portugal, non de España, o que dedica todas as súas vacacións a facer este traballo.

O cura párroco Gumersindo Campaña colaborou dende o primeiro momento para facer realidade a exhumación, e foi quen conseguir a escavadora para axiliar os traballos. “Cando cheguei á parroquia hai 52 anos, o primeiro que me dixeron os veciños foi: “Non pases por riba, que están aí”

Ao cemiterio viñeron familias con nenos aos que a asociación lles explicou o que estaban a facer. Tamén representantes de entidades memorialistas e escritores. Estivo tamén Leandro del Río, que forma parte dos que promoven a localización dos restos dos once veciños de Ordes fusilados en Boisaca.

“Este traballo tiña que asumilo o Estado, ter un banco de ADN como se fixo en Arxentina para axilizar, polo menos”, dixo Serxio Castro.

“Temos que facer isto ante o feito dun Estado ausente”, criticou o vicepresidente da ARMH, Marco González.

“Isto debía ser obrigatorio”, afirma o párroco

A exhumación de José Galán e Manuel Ramiro (con menos de trinta anos cando os mataron)foi posible, décadas despois, grazas ao empeño de Alberto (“non me poñas apelido, non quero protagonismo), fillo de Dolores Rodríguez e sobriño do guerrilleiro asasinado José Galán .”Coñecín esta historia por miña avoa, coma unha historia de resignación. Miña nai veu anos cunha amiga traer flores aquí. E eu, polo ano 2021, como viña no verán aquí, porque vivo en Toledo, comecei a preguntar a veciños, ao cura, nas administracións. Ata que me falaron da Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica e comezou todo. E agora, ao ver os cadáveres, chorei emocionado pensando no seu padecemento. Isto é a recuperación da dignidade de meu tío. Abrir as fosas do franquismo non é facer algo contra ninguén, e facer o ben. Non é de dereitas nin de esquerdas, é de dignidade. Agora gustaríame que os restos de meu tío descansasen no nicho da súa nai en Almeiras”, relatou.

“Isto debería ser obrigatorio. É unha liberación para as familias. Eu só o facilitei, porque están no seu dereito”, relatou o párroco Gumersindo Campaña.

