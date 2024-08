El futuro del Centro Internacional de la Estampa Contemporánea de Betanzos, el CIEC, está más cerca de definirse. A punto de que se cumpla un año del fallecimiento de su alma máter, Jesús Núñez, que legó al Concello su parte del edificio y de la colección artística que alberga, el Gobierno local ha entregado a los grupos de la oposición los resultados de las auditorías artística, arquitectónica y económica que encargó para analizar la viabilidad de asumir la presidencia de la fundación.

Al hilo de una moción del BNG que exigía información sobre las auditorías y los planes del Concello para el CIEC, la alcaldesa, la socialista María Barral, hizo entrega de los informes y explicó que la decisión final, que deberá ser consensuada por la Corporación, está pendiente de que se fije la “deuda real”, fijada inicialmente en unos 250.000 euros y posteriormente rebajada a 154.000 euros. Son, matizó, datos trasladados de palabra, que deben ser fijados “oficialmente” para tomar una decisión: “. A partir de ahí se pedirán informes y la Corporación decidirá si acepta o no presidir la fundación en esas condiciones”, apuntó Barral, que se mostró partidaria de entrada en “hacer un esfuerzo” para asumir este valioso legado con el apoyo de otras administraciones, como Xunta y Diputación.

Betanzos supedita la aceptación del CIEC a disponer de datos “oficiales” sobre la deuda

De alcanzarse un acuerdo, el Concello de Betanzos se convertiría en el propietario de Casa Núñez y presidiría la fundación, que mantendría la propiedad de toda la colección, salvo la atesorada en la vivienda de Jesús Núñez, que pasaría a manos del Consistorio (la mujer de Jesús Núñez, María Dolores Galilea, dejó en herencia su parte a la fundación).

Paso a no adscritos de dos ediles del PP

El estado de las gestiones para la aceptación del CIEC fue una de las principales novedades que deparó un pleno en el que pasaron a ser oficialmente no adscritos los ya ex ediles del PP Pablo Villaverde y Manuel Martínez. Su postura fue similar a la del PP en la mayoría de los puntos, aunque optaron por abstenerse en la moción del BNG para exigir más profesorado en los centros escolares mientras que sus ya excompañeros populares votaron en contra alegando que todavía no estaba cerrada la asignación de docentes.

El pleno aprobó por unanimidad la tercera modificación de la RPT, pactada con la plantilla y que incluye mejoras para el personal laboral y nuevas plazas, entre otras, la de patrón de la embarcación municipal Diana Cazadora, un especialista en análisis financiero o una técnica de igualdad. La Corporación dio luz verde al pago de facturas pendientes por 193.000 euros.

Protestas de vecinos de Infesta

Antes de arrancar el pleno, integrantes de la plataforma de Infesta entregaron piedras de la rotonda de la Estación Norte para exigir su arreglo.

Toma de posesión de la nueva concejala del PP María García Costoya, a la izquierda. / Germán Barreiros / Roller Agencia

La sesión comenzó con la toma de posesión de la nueva edil del PP María García Costoya, que sustituye a Vanessa Seijo, que presentó su dimisión por motivos personales en junio,