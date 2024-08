Arteixo da luz verde al convenio del parque de bomberos, que debe ratificar aún el Consorcio

El pleno de Arteixo dio luz verde este jueves al convenio de colaboración con el Consorcio Provincial Contraincendios que ampara la construcción del nuevo parque de bomberos comarcal en el polígono de Morás. El acuerdo, que todavía tiene que ser refrendado por el Consorcio conformado por Xunta y Diputación, pondrá fin al enfrentamiento judicial derivado de la venta a Inditex de la parcela en la que se asientan las actuales instalaciones de bomberos.

El convenio recibió el voto favorable de todos los grupos de la Corporación salvo de Alternativa dos Veciños, que manifestó su apoyo a la construcción de este nuevo equipamiento pero que se opuso al acuerdo al entender que suponía validar las supuestas “irregularidades” en la enajenación de los terrenos.

El acuerdo, que teóricamente debe servir para encauzar las relaciones entre el Ayuntamiento y el Consorcio Provincial, no parece que vaya a suponer el cese de hostilidades. Al menos, por parte del Concello de Arteixo. El alcalde, el popular Carlos Calvelo, se despachó a gusto contra el presidente del ente, el socialista Valentín González Formoso, que asume también la presidencia de la Diputación, al que acusó de repartir las ayudas entre los concellos “que le caen bien”: “Parece que le molesta que Arteixo no tenga que arrodillarse para pedirle algo. Nosotros tenemos independencia y autonomía y no tenemos que suplicarle”, afirmó.

Socialistas y nacionalistas evitaron ahondar en las discrepancias por la venta de la parcela, aunque el PSOE acusó al Gobierno local de mentir al afirmar que el juzgado había archivado la denuncia interpuesta por el Consorcio Provincial Contraincendios. Ana Cedeira incidió en que el propio convenio incluye una cláusula dirigida a dar una “solución extrajudicial a los litigios pendientes”. La concejala quiso dejar claro que su formación “no tiene nada contra Inditex” o la venta de la parcela, aunque cuestionó la forma de proceder del Ejecutivo: “Parece que usted no hizo bien las cosas”, le recriminó a Calvelo. Cedeira centró su intervención en acusar al regidor de incumplir su promesa de dotar al municipio de un parque de bomberos municipal dado que, recordó, el convenio que se eleva a aprobación tiene por objeto la construcción de unas instalaciones que darán servicio a toda la comarca: “Creemos que un parque municipal es esencial y que nuestros vecinos se lo merecen”, defendió la edil, que instó a Calvelo a cumplir su “promesa” y elaborar un informe sobre la viabilidad de esta instalación.

El BNG lamentó el tiempo perdido por el enfrentamiento entre el Concello y la Diputación y acusó a Calvelo de perjudicar al municipio con sus “inquinas personales”. “La solución era traer este convenio a pleno y se tenía que haber hecho hace meses”, le recriminó Xurxo Couto, que dejó claro que su partido apoya la construcción de un nuevo parque de bomberos “más moderno y con más recursos”.

Carlos Calvelo acusó de la demora en la firma del convenio a la Diputación y recalcó que el contencioso por la venta de los terrenos estaba archivado. Sobre la construcción de un parque de bomberos propio, el regidor mostró dispuesto a ejecutarlo siempre y cuando la Diputación y Xunta (que comparten la gestión del Consorcio Provincial Contraincendios) aporten una parte. “Si nos dan la parte proporcional, vamos ahora mismo”, afirmó.

La aprobación del convenio con el Consorcio Provincial debería allanar el camino para la construcción del parque comarcal, que debe estar finalizado el 31 de diciembre de 2024, la fecha límite para entregar a Inditex la parcela. Calvelo manifestó con todo sus dudas de que el acuerdo suscrito hoy por el pleno sea el definitivo: “Seguramente vuelva a pleno, yo calculo que no estará firmado hasta enero, febrero o marzo...”, afirmó el regidor, convencido de que el Consorcio Provincial reclamará nuevos cambios para dilatar el acuerdo.

Condiciones del convenio

El convenio recoge que será Arteixo el que financie íntegramente el nuevo parque comarcal de bomberos del polígono de Morás. El acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento participada por ambas administraciones para “controlar el grado de cumplimiento del mismo”.

Con su firma, Concello y Consorcio Provincial podrán fin definitivo al pleito por la venta de la parcela. Según explica el TSXG a consulta de este diario, el Consorcio Provincial solicitó el pasado marzo la suspensión del proceso para negociar un acuerdo extrajudicial. Al transcurrir 60 días sin que ninguna de las partes solicitase la reactivación del proceso, el juzgado acordó su archivo provisional, aunque podría retomarse si lo pide alguna de las partes. El convenio debe ser refrendado aún por el Consorcio para licitar la obra, en la que el Concello prevé invertir 1,2 millones.