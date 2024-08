Vecinos de Monte Alfeirán denuncian el “abandono” de la urbanización, exigen mejoras en los accesos y reclaman que el Concello mantenga en buen estado el firme de las calles y las zonas verdes. “Se considera zona urbana, pagamos IBI urbano, pero nos tratan a monte. No tenemos nada de espacio común, social; no tenemos ni un banco, ni una placita”, lamenta la directiva de la asociación de vecinos de Monte Alfeirán, urbanización que hace ya diez años denunciaba el abandono del Ayuntamiento. El Gobierno local asegura que destinará una “gran inversión” a la urbanización “dado que es una demanda histórica que asume este equipo de Gobierno y requiere mejores prestaciones”. Asegura que el proyecto, que se sufragará con fondos de la Diputación y que ya estaba hecho —según anunció— en febrero de 2023, se ha variado de acuerdo a las observaciones de los vecinos.

Vecinos exigen mejoras en Monte Alfeirán: “Pagamos IBI urbano y no hay ni un banco”

La entidad vecinal sitúa entre sus prioridades la mejora de los accesos principales, por las calles Otero Pedraio y Rúa Xafonte, que “están muy mal” y resultan “peligrosos”, afirma. Lamenta también la carencia de un parque o zona pública, a pesar de que el Ayuntamiento anunció la creación de un recinto de ocio en 2019, apunta, y que el tramo superior de la calle Xosé Neira Vilas no se ha asfaltado aunque, asegura, “el inventario municipal recoge que es del Concello”. El Ayuntamiento sostiene que no es municipal.

Los vecinos explican que el proyecto inicial que les planteó el Concello no les beneficiaba. Rechazaron que se implantara el sentido único en todas las calles porque prolongaba los trayectos de varios vecinos y lo consideraron innecesario dado el bajo volumen de tráfico que soportan esas vías. También se opusieron a que se prohibiera aparcar en todas las calles y a poner “aceras por todos lados”, en una zona “residencial, como un cul de sac —callejón sin salida— en la que no hay comercios, ni colegios, ni hospitales ni nada; la gente que va son residentes, van y vuelven”, por lo que no se registran muchos recorridos a pie ni cruces.

El Concello recuerda que “se trata de un conjunto residencial realizado con calles muy estrechas y en pendiente, lo que conlleva mayores dificultades técnicas para las intervenciones”. Avanza que el proyecto prohibirá aparcar en puntos donde se obstaculiza el paso, descarta el sentido único y marcará carriles de 2,5 metros con arcenes transitables en ambas márgenes, ante la imposibilidad de ganar anchura en las vías. Pondrá 16 nuevos pasos de cebra con lomo de asno y retirará obstáculos como pequeñas rampas o postes de las márgenes, para demoler y reponer los espacios.

