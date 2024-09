La gestión del comedor del Barrié de la Maza agita los preparativos del nuevo curso en Sada

Sada encara el inicio del curso sin zanjar la polémica generada por la decisión adoptada por la asamblea de la Asociación de Nais e Pais del colegio Pedro Barrié de la Maza de gestionar directamente el comedor escolar, que atiende a cerca de doscientos usuarios.

El cambio en la gestión de este servicio, que durante dos años asumió el Concello, ha propiciado las quejas de varias familias, que denuncian que la decisión fue adoptada por solo treinta socios y que reclaman la mediación de Xunta, Concello y la Valedora do Pobo al sentirse "discriminadas" por un sistema que les priva de las bonificaciones en función de la renta o por tipo de familia de las que sí disponen los comedores de los otros dos colegios de Sada, gestionados por la Xunta (O Mosteirón) o el Concello (Sada y Contornos).

La ANPA replica que el cambio de gestión estaba “claramente explicitado” en la convocatoria de la asamblea de marzo de 2023. Subraya que este punto se sometió a debate para cumplir el compromiso suscrito con el Concello, que asumió el servicio por dos años con la condición de que transcurrido ese tiempo se adoptase un nuevo acuerdo.

La ANPA explica que la asamblea optó por tomar las riendas del comedor por las carencias del servicio, que recibió “un montón de quejas”. "Somos los primeros en pensar que no lo deben llevar los padres", defiende la presidenta de la asociación, Belén Bouza, que se muestra comprensiva con el malestar de algunas familias, pero recuerda que la ley impide a las asociaciones acceder a datos de la renta y defiende que lo “ideal” sería que el Concello pudiese repartir las becas comedor en función de la renta.

La asociación coincide en que la mejor opción sería que una Administración gestionase este servicio en condiciones, pero cree la polémica generada responde a informaciones falsas sobre los precios, que registrarán este curso una leve subida con respecto al año anterior para cubrir el incremento del 4% aplicado por la empresa concesionaria. El precio del comedor por niño será de 71,79 euros al mes frente a los 69 de este curso. El servicio de Madrugadores, que ofrece atención de 7.30 a 9.00, costará 24,78 euros al mes sin desayuno y 40,03 con él frente a los 23,83 y 38,47 de este año y se crea un nuevo servicio, el de Hipermadrugadores, de 7.00 a 9.00, 33,04 euros sin desayuno y 53,37 y si lo incluye. En todas las opciones, los precios tendrán un incremento del 27% para los no socios. Cuando acudan dos hermanos se aplicará un descuento del 10% y de 12% si son tres o más.

La controversia generada por el cambio de gestión en el comedor fue objeto de debate en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves. El PP y Unidos por Sada se hicieron eco del malestar de varias familias e instaron al Gobierno local a mediar entre las partes y “velar porque todas las familias del municipio tengan los mismos derechos y ayudas”.

El cambio de gestión del comedor, a debate en el pleno

La portavoz del PP, Esperanza, Arias, dejó claro que no pretende criticar a la ANPA y apeló a la importancia de “sentarse y dialogar” para encauzar la situación y evitar situaciones “injustas”. Unidos por Sada se mostró mucho más crítico con la gestión de la asociación. María Nogareda, que llevaba las riendas de Educación cuando el Concello asumió el comedor, y su compañero de filas Sergio García, que se encontraba al frente del departamento cuando la ANPA acordó hacerse cargo de este servicio, pusieron el acento en los perjuicios generados por el cambio y llegaron a tachar de “poco democrática” la asamblea en la que se adoptó la decisión: “Se avisó de que el Concello no podría asegurar el mantenimiento de los precios y de que la mejor opción era el Concello por ayudas y flexibilidad pero la ANPA decidió someterlo a votación en una asamblea más bien poco democrática”, afirmó Sergio García. Nogareda, por su parte, instó al Gobierno local a intervenir y denunció que varias familias tendrán que pagar el doble por el servicio al no tener acceso a bonificaciones.

El alcalde, Benito Portela, coincidió con PP y Unidos por Sada en que la mejor opción era que asuma el servicio una Administración: “La mejor opción es que lo gestione la Xunta y si no, el Concello”, defendió el regidor, que explicó que ultiman el convenio que permitirá optar al ANPA a una ayuda máxima de 41.800 euros. Esta cuantía se establece en base a la diferencia entre lo que cobró el año pasado la empresa por menú (88 euros) y la cuantía que abonaban las familias (69 euros) para un máximo de 220 usuarios (190 euros anuales por niño).

Portela subrayó que para cobrar esta ayuda todos los gastos tienen que estar justificados: “En la ANPA son conocedores de la cantidad, la decisión de la subida es algo que tienen que valorar porque cuanto más cobren a las familias menos pueden justificar”, incidió. El regidor destacó que el acuerdo es “muy similar” al que redactó María Nogareda.

La propuesta de convenio dispone del aval de Intervención pero ha sido informada desfavorablemente por Secretaría.