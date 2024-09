“La parte tan humana que tenía era lo que me apasionaba e inspiraba de Alfredo”

El coach Miguel Sanchis Gregori presenta el 12 de septiembre en la librería Biblos, en Betanzos, un libro inspirado en el empresario y piloto betanceiro fallecido en marzo en un accidente aéreo, Alfredo Díez, titulado My Atlantis. La creación de tu propio imperio. El 10% del precio de cada libro se destinará a una fundación que prepara la compañía de Sanchis, TuCan Feel, para ayudar a personas con pocos recursos.

¿Cuál era su vínculo con Alfredo Díez y por qué le dedica el libro?

Yo tengo una empresa aquí en España junto a mis socia, Cristina, y empezamos un proceso de internacionalización de nuestra compañía y fuimos a Florida, Miami, y allí conocimos a Alfredo y empezamos a trabajar junto a él y generamos un vínculo, una amistad muy muy fuerte. Él era una persona súper, superinspiradora, para todo su equipo, con un propósito superfuerte, que había generado un imperio realmente desde cero, porque él cuando se fue allí se fue prácticamente sin nada y generó todo lo que generó su compañía Atlantis desde cero. Y era importante para nuestra compañía, porque nos inspiraba y trabajar con él era supermotivador. Cris llevaba la parte más estratégica y yo, más humana, la formación de su equipo, sus trabajadores.

Ah, ¿usted formó a su equipo y le ayudó a desarrollar su proyecto?

Sí, exacto. La parte de coaching, motivación, comunicación, gestión emocional... Si detectaba que alguno de sus trabajadores se sentía mal o no le veía bien, iniciábamos un proceso para buscar el problema y solucionarlo. Y, a medida que pasó el tiempo, generamos amistad, una relación más personal y más íntima. Y a mí me causó un impacto muy fuerte porque llevo unos 5 años dedicándome a esto, formándome con los mejores coaches del mundo, pero él me dio un click definitivo, me inspiraba muchísimo y me encantaba compartir tiempo con él; salía como un tiro a comerme el mundo porque veía que era posible y las herramientas que yo estudiaba, él las ponía en práctica.

Le hizo de coach sin quererlo.

Sí, eso. Éramos un coach yo para él y él para mí. Se convirtió en un superreferente, un superamigo. Y él me regaló un libro el último día que nos vimos. Una semana antes de que sucediera la desgracia. Cuando pasó todo esto, nosotros estábamos en España y fue como muy revelador: vi las noticias, en todas salía que un piloto español, de Betanzos, junto a su familia había fallecido en un accidente de avión. Y me chocó mucho que a una persona tan brillante como era Alfredo se la conozca o reconozca por haber fallecido, una noticia dramática. Fue como una revelación que me entró. Y, junto con mi socia, un día después, me vino el flash de decir: “Lo último que él hizo conmigo fue regalarme un libro y yo quiero escribir un libro y quiero llevar al mundo lo que Alfredo transmitía, inspiraba, y que tú puedes crear tu imperio como lo hizo él. Todas mis herramientas que trabajo con mis programas, cómo él las llevaba al día a día y cómo consiguió lo que consiguió.

¿Qué tenía para marcarle tanto?

Para mí la diferenciación tan clara era el propósito tan grande que tenía con lo que hacía. Quería siempre lo mejor para las personas que estaban a su alrededor, que sacaran su máximo potencial. A los alumnos que iban a sacar la licencia de piloto les garantizaba un futuro profesional, la única compañía en aviación que lo hacía así. Y su objetivo era que su equipo funcionase estando ellos bien, haciendo sentir cada pieza única para que todo funcionara. Esa parte tan humana que tenía él era lo que me apasionaba y me inspiraba tanto. Su propósito y esa parte tan humana que tenía de crecer como un equipo para generar siempre un mundo mejor y escalando en la vida desde una base sólida de valores, empatía, bondad... Y eso hoy en día cada vez cuesta más de ver, estamos en un mundo muy materialista, muy rápido, donde los resultados son lo que marca y esa parte humana es lo que flojea, y eso me conectó muchísimo con él.

¿Puede avanzar algún consejo que recoja el libro?

Una frase que tengo al final, en la contraportada: el primer paso para crear un mundo mejor es crear la mejor versión de uno mismo. Ese es el primer punto, reconociendo nuestras debilidades y fortalezas y trabajándonos para ser cada día un poquito mejores y eso hará que el mundo sea mejor con mayor bondad y bienestar, que es lo que se pretende, y seguir un poco su legado. La idea es que todo es cíclico, todo empieza, todo termina, pero el legado de ciertas personas debe continuar. El legado de Alfredo no se puede quedar ahí, sino que tenemos que continuarlo. El objetivo de este libro es que cada persona que lea, continúe la disciplina que tenía y genere su mejor versión para generar un colectivo mas sano y mejor.

Para quien esté alejado de esta mirada, ¿por dónde empezar?

Es un libro bueno para empezar, fácil de leer, práctico, experiencial. Cada capítulo recoge algo que me sucedió a mí o Alfredo me explicaba en su día a día, con casos reales.

¿Un caso o anécdota inspirador o ejemplarizante?

Lo que él me dijo cuando me dio el libro, que me costó encontrar el significado: “Esto es solo el principio”. Y cuando pasó todo dije: “¿Cómo puede ser esto y cómo podemos racionalizar algo tan fuerte?”. Entonces este proceso hasta llegar ahí, a entender lo que realmente para mí significa eso, que está plasmado en el libro, fue muy revelador en cuanto a su propósito y su misión tan grande que tenía con las personas.

¿Cuál ha entendido que es el significado?

Tenemos esa parte de legado. El significado es que las personas aparecemos y desaparecemos, todos somos iguales en ese aspecto, pero el legado de una persona, la historia que ha creado en vida, es lo que el resto de humanos debe continuar y mejorarlo. Nuevas personas que puedan seguir los pasos de una persona que iba muy bien encaminada y estaba generando algo muy bello y muy grande.

¿Qué libro le regaló?

Es un libro muy curioso, de Og Mandino: El vendedor más grande del mundo. Consta de 10 pergaminos dentro del libro y tienes que leerte cada pergamino 30 días seguidos, por la mañana, al mediodía y por la noche. Y me comentó que me ayudaría mucho a crecer a nivel personal y profesional y la verdad es que me lo empecé a leer justo cuando pasó todo porque fue cuando regresé a España.

¿Y le sirvió el libro?

Sí, 100%. Y además el significado de dármelo él, ha sido como mucho más revelador todo. Señales, que yo sí que soy en esa parte muy espiritual. Señales del universo, por qué suceden las cosas. Está teniendo un fuerte impacto en mi vida y me ayudó mucho a inspirarme para crear mi propio libro y estoy muy contento con el resultado; creo que puede ayudar a muchas personas , que es el objetivo, y que se le recuerde a él no porque falleció en un accidente aéreo, sino porque era una gran persona y un gran empresario.

