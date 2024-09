El alcalde de Carral cesa al concejal de Cultura y Deportes y pierde la mayoría absoluta

El alcalde de Carral, Javier Gestal, ha cesado en sus competencias de Gobierno local al concejal de Cultura y Deportes, Francisco Bello. Si el edil decide conservar su acta, El Ejecutivo carralés perdería la mayoría absoluta, al quedarse con seis concejales.

La decisión estuvo “respaldada por la dirección del partido”, Alternativa dos Veciños, y “motivada por la pérdida de confianza en este concejal debida a “entre otras cosas, su negativa a participar en las reuniones de Gobierno que se celebran semanalmente para coordinar aquellos asuntos que atañen a los miembros del Gobierno para una adecuada gestión del Concello y su comportamiento en los últimos tiempos dentro del grupo, actuando sin acatar las directrices de la Alcaldía y los acuerdos del Gobierno”, defendió el regidor en un comunicado de prensa este martes. “Tanto yo, en varias ocasiones, como la dirección del partido, intentamos reconducir la situación, pero el concejal persistió en su comportamiento de negarse a cumplir con sus obligaciones”, sostuvo Gestal en el escrito enviado a los medios. “Hay que decir que era el concejal que más cobraba de la Corporación, en la que por cierto, otros miembros del Gobierno con competencias no perciben retribución”, apostilló el alcalde. Gestal incide en que “el concejal Francisco Bello sigue formando parte del partido de Alternativa dos Veciños y del grupo municipal”.

“Estoy tranquilo y orgulloso. Hice mi trabajo siempre, horas y horas. Creo que no me quedó nada por hacer. Es una decisión política; la política debe de ser así. Puedo ser yo hoy y mañana otro, como en cualquier trabajo”, afirma Bello y asegura que conservará su acta “por responsabilidad” con los vecinos, “que me eligieron”. Asegura que fue una decisión “unilateral” y que las concejalas Susana Guimarey y Mercedes Caridad, figuras de peso, le apoyan y discrepan con su cese.