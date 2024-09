Carral celebra 49 años de homenaje a su empanada con degustaciones y actuaciones musicales

Este jueves 5 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Carral, pues celebra la 49ª edición de la Fiesta de la Empanada. La cita gastronómica, que fue presentada ayer con este manjar como protagonista, contará con la participación de las panaderías Mercedes, Pedro Fernández, Cañás y Da Cunha.

Empezó así la cuenta atrás para que Carral se convierta en la capital de la empanada. A partir de las 17.30 horas del jueves, el municipio se convertirá en el escenario perfecto para comprar y degustar empanadas. También habrá actuaciones musicales para el disfrute de niños y mayores. Se trata de un certamen “con mucha tradición” y no solo en Carral sino que es “un evento gastronómico de referencia en la comarca”, según indicó el alcalde, Javier Gestal, que estuvo acompañado por los representantes de las panaderías que forman parte de esta nueva edición. A ellos les agradeció el esfuerzo para estar presentes en la cita, pues tienen que “doblar el trabajo para llegar a las cifras de venta”.

En esta 49ª edición, las raciones de empanada de bonito, bacalao y pollo tendrán un precio de cinco euros. En el caso de las variedades de zamburiñas, pulpo y bacalao con pasas, el precio será de siete euros.

La Fiesta de la Empanada tendrá más que comida para festejar sus 49 años —serían 50 este año, pero no se celebró la edición del COVID—. Es por eso que no faltará el buen ritmo. Están previstas varias actuaciones de música y baile a cargo de los grupos Arnela y Embruxo Gaiteiros. Por la noche, desde las 22.00 horas, será el turno de la orquesta París de Noia y de Zona Zero en las Fiestas del Socorro de Carral.