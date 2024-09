Las vivientas turísticas en Betanzos crecen un 205% en tres años, la cifra más alta del área

El Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta ofrece información que se actualiza mensualmente sobre este tipo de alojamientos. Los datos reflejan que en la comarca coruñesa existen a día de hoy 1.736 viviendas dedicadas a este tipo de hospedaje vacacional frente a las 775 que existían en el año 2021, lo que implica un incremento del 124% en solo tres años.

Ningún ayuntamiento del área se acerca a los datos de A Coruña, que alberga 1.353 pisos turísticos, el triple que todo el resto de la comarca junta. Sin embargo el municipio donde más se ha incrementado este tipo de alojamientos en estos últimos tres años no es A Coruña sino Betanzos, que ha pasado de 18 en el año 2021 a los actuales 55, una subida del 205,5%.La ciudad brigantina es el segundo foco de turismo internacional en la comarca junto con A Coruña. Allí viajan en buses, por ejemplo, muchos pasajeros de los cruceros que llegan al puerto herculino. Su casco histórico y su patrimonio son dos de los elementos que traen más turistas. Al mismo tiempo, el programa Rexurbe de la Xunta está rehabilitando un gran número de edificios y casas que están revalorizando el casco viejo, aunque en este caso, afortunadamente, se destinan únicamente a alquiler social.

Si se miran los datos de la Xunta comparándolos solo con el año anterior, 2023, aparece Cambre como el municipio donde más subió la vivienda turística, un 58,3% al pasar de 12 a 19 hospedajes vacacionales.

Carral es el municipio del área que más contiene la expansión de este fenómeno social y empresarial: si en 2021 tenía cuatro alojamientos turísticos ahora tiene 5, solo uno más. No obstante es Oleiros el ayuntamiento que va en una dirección totalmente contraria a la tendencia, un caso único como mínimo en la comarca: no solo no aumentan las viviendas turísticas en el concello más turístico y con mayor fiebre del ladrillo (y mayor renta de Galicia) sino que disminuyen. Si en el año 2021 había 98 pisos turísticos en Oleiros ahora hay 92, es decir, se ha producido un descenso del 6,12%.

A la proliferación de estas viviendas, ahora un auténtico problema social en muchos municipios de España, el Concello de Oleiros le puso coto tomando medidas ya en el año 2021, cuando los prohibió al considerarlos “incompatibles” con el plan general porque no los preveía, por lo que dejó de emitir los informes favorables que solicitaban los particulares para aportarlos a las declaraciones responsables ante la Axencia de Turismo de Galicia. Oleiros incluso ha reclamado a Xunta y Estado que tomen medidas porque se “deteriora la calidad de vida” de los núcleos.

