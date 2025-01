Concello y vecinos de Abegondo piden otro trazado del Camino Inglés por Meangos

El Concello de Abegondo reclama a la Xunta que realice un nuevo estudio para cambiar el trazado de una senda peatonal, parte del Camiño Inglés a Santiago, a su paso por Meangos. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones en las que advierte del «gran impacto ambiental» de ciertos trechos del proyecto que se sometió a exposición pública. Vecinos también discrepan con el proyecto autonómico por su afección a parcelas privadas, algunas de las cuales tendrían que expropiarse.

Las alegaciones presentadas por Abegondo sostienen que, en un tramo del recorrido por Meangos, pasar la senda a la margen contraria de la carretera, la DP-0105, «minimizaría el impacto ambiental, ya que el ancho de la senda que figura en el proyecto ya está explanado, la evacuación de aguas está hecha y los accesos y servidumbres no sería necesario modificarlos, lo que abarataría considerablemente la obra, no sería necesario expropiar los terrenos por estar ya integrados en la carretera y no afectaría a accesos a parcelas y servidumbres existentes». En otro tramo, el Concello defiende que se debería trasladar el trazado también a la margen izquierda, además de adoptar «soluciones de contención de tierras o plataformas de madera sobre pilares del mismo material para salvar algún desnivel». Estas medidas permitirían también un menor impacto, sostiene el documento de alegaciones, que firma la técnico municipal de Cultura y que ha presentado ante la Dirección Xeral de Patrimonio.

Vecinos de la zona muestran también sus discrepancias sobre el proyecto de la Xunta. El propio Concello les aconsejó alegar. Cuestionan la seguridad vial de los trechos planificados junto a la carretera cuando el Camiño Inglés tradicional discurría alejado del tráfico rodado, «por zona de bosque y caminos», señalan residentes en el entorno.

Propietarios de fincas afectadas afirman haber presentado alegaciones en las que inciden en que la senda proyectada «en algunas zonas atraviesa la carretera», por lo que consideran que no garantiza la seguridad de los caminantes. Añaden que «la senda que se pretende llevar a cabo va paralela a la carretera y en algún tramo invade y atraviesa parte de las parcelas de monte, que según el proyecto quedarían expropiadas y afectadas en cuanto a acceso para maquinaria pesada de mantenimiento, limpieza, tala y retirada de madera».

