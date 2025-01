Solicitadas las licencias para construir los nuevos pisos de protección de Perillo y Xaz

La empresa que adquirió las parcelas municipales y que constituye en la actualidad las cooperativas para la construcción de 148 pisos de protección ha presentado ya las solicitudes de licencia para las 117 viviendas de Xaz y Perillo, informa el Concello de Oleiros. De este modo, apunta, se mantiene la previsión inicial de comezar las obras en el mes de mayo.

En este momento, precisa el Ayuntamiento, ya están comprometidas 94 de las viviendas, por lo que, concluye, la adjudicación "avanza a un ritmo de un piso diario". En el caso de la cooperativa de Mera (28 viviendas), "el volumen de adjudicaciones es inferior a Xaz y Perillo debido a que el proceso de llamadas a las personas interesadas se inició más tarde por la modificación realizada para crear viviendas en las plantas bajas", afirma el Concello.

El precio de venta de los pisos, incide el Ayuntamiento oleirense, "está fijado por las políticas de la Xunta, no por parte del Concello". El Gobierno local reclama al Ejecutivo autonómico que "para facilitar la compra de los pisos, a los que algunas personas no pueden optar por no disponer de financiación bancaria para el 100%, la administración competente en materia de vivienda ponga en marcha las ayudas anunciadas para cubrir el 20% del custo inicial" de los pisos.

Además de estas 148 viviendas protegidas, se van a crear otras 36 en Icaria. En este caso, estarán destinadas a alquiler en los precios de protección estipulados por la Xunta.