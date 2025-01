Reyes Magos contra viento y marea en el área metropolitana de A Coruña

Todo listo para la noche más mágica del año en la comarca. Sus Majestades de Oriente mantienen su tradicional cabalgata, aunque la previsión de lluvias podría obligar a acortar el recorrido. En concellos como Bergondo las carrozas podrían ser sustituidas por vehículos cubiertos para salvaguardar a los Reyes Magos y en otros ayuntamientos advierten de que, en caso de que las precipitaciones sean más fuertes de lo previsto, los recorridos podrían suspenderse y celebrarse únicamente las fiestas programadas en los pabellones.

Abegondo. En Abegondo, habrá fiesta infantil este domingo a partir de las 17.00 en el pabellón municipal de San Marcos, con hinchables, caramelos, roscón con chocolate y sorpresas. Los Magos de Oriente y su comitiva comenzarán a desfilar a partir de las 18.30.

Arteixo. Sus Majestades de Oriente han cancelado el recorrido de mañana, domingo 5 de enero, por el centro de Arteixo debido a las condiciones meteorológicas. La Cabalgata concentrará sus actividades bajo el recinto cubierto del campo da Festa a partir de las 18.00 horas y posteriormente se realizará la recepción real tal como ya estaba prevista en el Pazo dos Deportes a partir de las 19.30.

Bergondo. Los Reyes Magos mantendrán el recorrido previsto en Bergondo, aunque la lluvia podría obligar a sustituir las tradicionales carrozas por vehículos cubiertos. El recorrido comenzará a las 14.30 en la Casa da Cultura y finalizará a las 18.40 en el polideportivo de Guísamo, donde sus Majestades de Oriente recibirán a los más pequeños con roscón y una gran chocolatada. La fiesta infantil en el pabellón comenzará antes de la llegada de los reyes, a las 17.30. El itinerario, que puede consultarse en la web municipal, registra algunos cambios este año dado que las nuevas carrozas de Sus Majestades, más grandes que en anteriores ocasiones, impiden su paso por algunos caminos.

Betanzos. Melchor, Gaspar y Baltasar no podrán recorrer las calles del casco histórico por las obras. La cabalgata partirá a las 18.00 horas desde el Centro de Formación Ocupacional de Bellavista y finalizará en la plaza García Naveira. En el recorrido está previsto que se repartan más de 1.000 kilos de caramelos aptos para celíacos. La cabalgata culminará sobre las 20.00 horas con la recepción de Sus Majestades de Oriente en el Aula de cultura del edificio Liceo. El Concello avisa que las lluvias pueden obligar a suspender el recorrido y celebrar directamente la recepción en el Liceo a las 19.00 horas.

Cambre. Cambre ofrecerá doble sesión este domingo. Por la mañana se realizará el tradicional recorrido de los Reyes por las parroquias del rural y por la tarde se celebrará la clásica cabalgata por O Temple, A Barcala y Cambre. El circuito matinal empezará a las 9.00 horas en el Castro do Bosque. La cabalgata partirá del colegio Portofaro, en O Temple, a las 17.00. El último punto de esta parte del itinerario será la calle Eduardo Pondal, desde donde los Reyes se dirigirán al pabellón de O Graxal para encontrarse con los niños. A partir de las 19.00 iniciarán el segundo recorrido, por calles de A Barcala antes de dirigirse a Cambre, sobre las 19.45. La recepción será en el pabellón Sofía Toro. En caso de que el tiempo impida salir la cabalgata, se realizarán las recepciones reales en los pabellones de O Graxal, de 17.00 a 19.00, y Sofía Toro, de 18.00 a 20.00.

Carral. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la Cabalgata de los Reyes Magos saldrá a las 19.00 horas del polideportivo. El Concello ha cancelado las visitas de sus Majestades por las parroquias y anuncia que los niños que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la comitiva real serán recogidos y desplazados hasta el polideportivo de O Espiño.

Culleredo. El Concello de Culleredo sigue adelante con la cabalgata para el domingo, aunque el recorrido podrá variar en función de las inclemencias meteorológicas. Están garantizadas las recepciones y las visitas de Sus Majestades en espacio cubierto. La cabalgata de la zona urbana saldrá a las 17.00 de la avenida Juan Carlos I de O Burgo. Las dos recepciones, en carpas, serán en el Pazo de Villa Melania de Vilaboa sobre las 18.00 y en la plaza de Europa de O Burgo sobre las 20.00. El recorrido pasará entremedias por Ángel Senra, avenida de A Coruña, plaza de Galicia, Ribados, Sanjurjo de Carricarte, Costa da Lonxa, la avenida de Vilaboa, A Corveira, O Portádego, As Brañas, Fonteculler y Acea de Ama con final en la plaza de Europa. El Concello informará en sus redes sociales de cualquier cambio. También garantiza las visitas a los centros sociales: a las 17.00 en O Noso Lar, en Orro (17.45), Ledoño (18.10), Sueiro (18.45), Sésamo (19.20), Castelo (20.00) y Celas (20.30).

Miño. Los Reyes Magos llegarán a Miño a las 10.30 para visitar todas las parroquias. A partir de las 18.30 las carrozas reales y su séquito recorrerán las principales calles del centro urbano. La cabalgata saldrá de A Barrosa y finalizará su recorrido en el pabellón municipal, donde se celebrará una fiesta infantil con juegos, hinchables y talleres. El Concello advierte de que la lluvia podría obligar a acortar el recorrido.

Oleiros. Sus Majestades recorrerán las principales calles de todas las parroquias de Oleiros. La comitiva real será recibida oficialmente en la Casa del Concello y se prevé que a las 16.30 Melchor, Gaspar y Baltasar saluden desde el balcón principal del Consistorio a todos los pequeños que se acercan hasta la plaza de Galicia para después iniciar su itinerario por el municipio en autobús descapotable. La cabalgata pasará por la urbanización Os Regos (16.50), O Seixo (17.00), Casa do Pobo de Nós (17.10), Urbanización Mesón da Auga (17.30), Casa do Pobo de Iñás (17.40), Casa do Pobo de Dexo (18.00), A Lagoa de Mera (18.10), parque Nicolás Redondo de la Urbanización Rialta (18.25), plaza Esther Pita de Santa Cruz (18.40) y polideportivo II República de Perillo (19.20). Llama la atención entre los demás concellos que el panel luminoso en el que el Ayuntamiento de Oleiros anuncia la visita de los Reyes tiene como fondo la bandera de la República.

Paderne. Los Reyes Magos anticipan su visita a Paderne. Será hoy, 4 de enero. Habrá una cabalgata matinal por las parroquias y, ya de tarde, la comitiva real saldrá del Concello a las 17.30 para llegar a la Praza do Telleiro, donde se celebrará la fiesta infantil.

Sada. En este municipio habrá dos cabalgatas. La comisión de fiestas de O Castro y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada, con la colaboración de Veciños da Obra, promueven hoy, sábado, una que saldrá de O Castro a las cuatro de la tarde y finalizará en la Rúa da Praia a las 20.00 horas. El domingo se celebrará la que organiza el Concello, con salida de la lonja a las seis de la tarde y llegada a la Casa da Cultura a las 19.30, donde se celebrará la recepción real.