El juzgado libra a Bergondo de pagar 68.000 euros por una caída

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso de una mujer que reclamaba al Concello de Bergondo 68.000 euros por una caída en la playa de Gandarío en 2014. La Justicia considera que la reclamación está prescrita a pesar de que previamente el Consello Consultivo de Galicia se había pronunciado en contra de la propuesta del Ayuntamiento bergondés de desestimar la demanda por extemporánea.

Según detallaba el organismo consultivo en su dictamen, la reclamante sufrió lesiones al tropezar con la tubería que atraviesa la playa, que suele estar cubierta por arena. A consecuencia de la caída, la mujer tuvo que someterse a dos operaciones quirúrgicas por fracturas del subtrocánter, la segunda de ellas, debido a la aparición de seudoartrosis.

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda al entender que había prescrito. Basó su dictamen en las periciales aportadas por unos doctores que fecharon la estabilización lesional en 2017. La demandante recurrió y defendió sin éxito en apelación que se trataba de daños continuados y que no se pudieron determinar el alcance de las secuelas hasta febrero de 2019.

Los jueces han rechazado su alegato al entender que no lo ha quedado acreditado que la valoración de la prueba fuese «arbitraria, irracional, inmotivada o contraria a las reglas de la lógica» y argumenta que los motivos que llevaron al Consultivo al no ver prescrita la demanda no aparecen recogidos en las periciales e informes aportados.

