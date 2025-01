De las BBC en Arteixo a la Panorama

Con tan solo 34 años, el arteixano Diego Moreira lleva casi 20 vinculado al mundo de las verbenas. Con 15 creó la orquesta Capricho junto a otros cuatro amigos de Arteixo, su localidad natal. Ahí empezó actuando en las BBC: bodas, bautizos y comuniones. Luego pasó a tocar en la Juan Mallo, pasando por la orquesta Cinema y la París de Noia, en la que trabajó como cantante durante siete años hasta que Lito de la Panorama contactó con él en 2021. «Me llamó para que fuese su mano derecha, quería a alguien que siguiese sus pasos», cuenta el arteixano, que desde hace cuatro años es una de las siete voces de la orquesta Panorama.

El músico también se encarga de la parte logística y producción de la orquesta. Desde la elección del vestuario del equipo, hasta el repertorio musical y las redes sociales. «Las cabezas pensantes no paramos, en realidad no lo hacemos ninguno, porque este es un trabajo muy exigente en todos los aspectos», asegura Diego Moreira, que cuenta que realizan una media de 150 bolos desde abril hasta octubre. «Los músicos y artistas comenzamos a ensayar en febrero y cuando empezamos con lo bolos, actuamos de noche y descansamos de día», dice el arteixano, que reconoce que después de cada gira el desgaste es tal que adelgaza unos diez kilos.

Formación continua desde pequeño

Moreira comenzó yendo a clases de guitarra y de baile gallego, urbano y de salón desde muy pequeño en Arteixo, porque afirma que la música siempre le llamó mucho. Ahora va a clases de canto en A Coruña. «Conocí a una vocalista rusa que me ayudó mucho, sobre todo a cuidar la voz para cantar diariamente, porque no es fácil estar arriba cada día», sostiene el músico, que actualmente reside en Vilagarcía de Arousa porque los ensayos de la Panorama se realizan en una nave cercana a Caldas de Reis.

«La música y las orquestas son mi vocación desde niño, y aún tengo fuelle para rato, pero no es fácil dedicarse a esto toda la vida. Están Lito y pocos más», dice el arteixano, graduado además en Magisterio Musical y Educación Primaria. «Es mi otra pasión, y no descarto dedicarme a la docencia en un futuro. Todo se verá, pero hasta ahora me fue imposible por el ritmo que requiere una orquesta, que es un trabajo al que tienes que estar dedicado las 24 horas del día. No hay parón posible», declara.

Ahora se mueve entre Vilagarcía, Arteixo y Lugo, donde están su familia y amigos, y su intención es seguir al pie del cañón hasta que el cuerpo aguante. «La formación es continua, pero merece la pena esforzarse. Yo siempre fui muy orquestero , y mi ilusión era formar parque de un equipo así», asegura.

«Tengo la espinita de no haber actuado con la orquesta en casa»

Diego Moreira recuerda sus inicios en Capricho, la orquesta que formó junto a los hermanos Romero, actuales cantantes de la orquesta Cinema, cuando ensayaban en un local de los padres de un amigo. «Empezamos pidiendo que nos dejasen actuar en los descansos de las actuaciones de las orquestas que venían a Arteixo, y luego empezamos a ir a churrascadas y a todos los eventos que nos pidiesen», cuenta el arteixano, que todavía realiza alguna colaboración con sus antiguos compañeros siempre que puede.

«En la feria del Galo de Arteixo colaboré varias veces y siempre que puedo vuelvo, porque al ser mi tierra, me hace ilusión», admite Moreira, que tiene la «espinita» de no haber ido a actuar aún en la que es su «casa» con la Panorama. «Lleva 15 años sin actuar aquí, y siempre que hablo con amigos y vecinos me dicen que están deseando que vengamos. Esperemos que así sea, para mí sería un orgullo», declara.

Exjugador también del Atlético de Arteixo, Diego Moreira admite estar muy vinculado a Arteixo porque es donde creció y donde comenzó su carrera en el mundo de la música. «Siempre fui muy activo, desde pequeño. Iba a clases de mil cosas, porque quería aprender a cantar, a tocar, a bailar. No podía estar quieto. Ahora me pasa igual , y espero que así sea mucho tiempo», dice el cantante de la Panorama.