La Audiencia revoca el archivo de la denuncia por El Chiringuito de Sada por falta de motivación

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha estimado un recurso de la exconcejala socialista María Pardo y ha revocado el auto de junio de 2023 que decretó el archivo de la denuncia contra el alcalde, Benito Portela, el exedil de Urbanismo Francisco Montouto y el responsable de la concesión de El Chiringuito por un supuesto delito de prevaricación omisiva al consentir durante años el funcionamiento de este local a pesar de que el permiso de explotación había vencido, sin posibilidad de prórroga, en 2017 .

Como ya informó este diario, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos decretó el sobreseimiento provisional de esta causa tras tomar declaración a los denunciados y a la secretaria municipal al no «aparecer debidamente justificada» la perpetración de ningún delito. La jueza tomó la decisión después de que la propia Fiscalía pidiese el archivo de las diligencias a las que había dado pie su denuncia contra los responsables políticos del Concello por no haber procedido a la recuperación de las instalaciones y la licitación de la explotación del Chiringuito y «consentir que el hijo del titular de la concesión extinta continuara explotando el negocio de hostelería sin exigirle ningún canon pese a que el Concello pagaba a Costas el canon a que estaba obligado el local”.

La exedil María Pardo, que inició el proceso al interponer una denuncia ante la Fiscalía, recurrió el auto de archivo al entender que existían «indicios de delito suficientes» para continuar las diligencias. Los jueces han estimado ahora su auto al entender que el auto de la jueza que decretó el archivo no está suficientemente motivada. «La resolución no contiene las razones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión de sobreseimiento y, aunque tanto el Ministerio Fiscal como las representaciones de los investigados exponen las razones por las que, en su criterio, resulta correcta la decisión de sobreseimiento, ello no puede suplir la carencia de motivación», exponen los jueces, que declaran la nulidad del auto de archivo y ordenan al juzgado «dictar una nueva resolución de conformidad con lo antes indicado».

La jueza puede optar ahora por emitir un nuevo auto fundamentado o, como pide la recurrente, continuar con las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado o practicar nuevas diligencias de investigación.

Este auto de la Audiencia llega cuando todavía sigue sin aclararse el futuro de esta concesión. La última novedad data de junio de 2023, cuando trascendió una resolución firmada por la exalcaldesa María Nogareda en vísperas de la jornada de reflexión en la que ordenaba iniciar el procedimiento de cese de la actividad de este popular local hostelero a pie de playa, que debía ser efectiva el 1 de septiembre.

Meses antes, en octubre de 2022, Benito Portela dictó una resolución en la que ordenaba al departamento de Urbanismo redactar un informe propuesta relativo a la orden de cese de la actividad de El Chiringuito e instaba al departamento de Contratación a redactar unos pliegos para sacar a licitación la concesión. Desde entonces, no trascendieron avances en los trámites.

