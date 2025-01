«A mostra xurdiu dunha foto do avó»

Este sábado 18 de xaneiro remata no Espacio Peculiar do mercado municipal de Perillo a exposición Cuando esta fotografía hable, da artista lucense Sabela Eiriz. Estamos polo tanto nos últimos días para poder ver a mostra desta fotógrafa, cineasta e docente. Esta potente creadora é a segunda artista que expón na galería da comisaria Pilar Romero.

O título é moi suxestivo. Como xurdiu a idea da mostra?

A idea xurdiu por unha dedicatoria que atopei no reverso dunha foto que tiña meu avó. Poñía Cuando esta fotografía hable, Senén dejará de quererte. Senén era meu avó, xa non está. A través deste xesto romántico eu tamén me sinto interpelada. Son tamén docente na Universidade da Coruña e investigo sobre como nos expresamos a través das imaxes.

Ou sexa, que conectou o seu traballo co seu avó.

Totalmente. Fago unha especie de xogo, estas fotos falan ou non? A mirada é o que máis me interesa.

E que lle parece o espazo de exposición?

Gústame saír dos espazos convencionais,achegarse máis á xente, ter a súa mirada. O día da inauguración varias vendedoras do mercado achegáronse e comentaban que lles parecía e preguntaban se significaba tal cousa. Eu dicíalles que non hai unha visión correcta nin incorrecta. Foi moi bonito.