La plataforma de Infesta denuncia ante la Fiscalía vertidos y emisiones de la maderera

La plataforma vecinal de Infesta ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por una supuesta infracción de la normativa medioambiental por parte de la maderera Betanzos HB. El colectivo responsabiliza a esta industria de ciertos vertidos tóxicos que contaminan un regato y de la emisión de «partículas sólidas y líquidas que afectan a plantas y cultivos, así como a viviendas, vehículos y demás enseres».

Los residentes denuncian además reiterados episodios de contaminación por la falta de los debidos controles que hacen en ocasiones «irrespirable el aire» y les obligan a cerrar las ventanas de sus viviendas. Tres representantes de la plataforma vecinal se reunieron esta semana con el fiscal para trasladarle la denuncia. En el encuentro, los vecinos relataron a dos representantes del Ministerio público que las emisiones contaminantes se producen «con especial incidencia» por las noches, «cuando parece que se escalan los procesos de quema y reiteración», que no se vieron mitigados con la apertura de una nueva caldera. El colectivo acompaña su denuncia de varias fotografías.

El escrito a la Fiscalía llega después de la convocatoria de varias concentraciones para exigir a la empresa «que garanticen la convivencia». Los vecinos, que trasladaron en varias ocasiones sus demandas al Concello y la Xunta, recalcan que no quieren que cierre la maderera, sino mitigar los perjuicios que padecen los residentes en las localidades próximas con más «controles de aire, agua, vertidos».

No es la primera vez que la Fiscalía recibe una denuncia por supuestas infracciones mediambientales por parte de Betanzos HB. El Ministerio público llegó a presentar una denuncia hace años de la que no trascendieron avances. Tras la intensificación de las protestas vecinales, la empresa maderera recibió a representantes de la plataforma para enseñarles la factoría y defender que toma medidas para no sobrepasar las emisiones permitidas.