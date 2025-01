Open Science: de la probeta a la pantalla

«La Open es el gran evento de divulgación científica, escolar, a nivel nacional, que mis alumnos más disfrutan», asegura Nuria Muñoz, profesora colegio La Inmaculada de Algeciras, sobre la feria de ciencia abierta que ha situado a Cambre en el mapa de la divulgación y que ha fomentado el desarrollo, la responsabilidad y la autonomía de estudiantes de instituto. Y no solo en materia científica. La cita impulsada desde el instituto David Buján por el profesor José Viñas que cada año organizan estudiantes ha consolidado una estructura, organigrama y riqueza de propuestas que ha servido de rampa de lanzamiento en un entorno familiar y conocido a dos exalumnos de letras del David Buján que se graduaron el pasado verano en Comunicación Audiovisual, Marta Rodríguez y Cristóbal Añón.

Un fotograma del minidocumental sobre la Open Science. | LOC

Su primer proyecto tras la facultad ha sido un minidocumental sobre la Open Science, feria en la que participan —y piensan seguir participando— desde que nació, en 2018. Comenzaron en la comisión de acogida, coordinando con profesores y familias las estancias de participantes de fuera en hogares cambreses. Más tarde se encargaron de la fotos de la feria y de realizar vídeos de Tik Tok. Y en la última edición decidieron plasmar lo que es la Open y lo que opinan de ella voluntarios y visitantes en una pieza audiovisual.

Los autores del minidocumental, durante otro trabajo. | Cedida

«Queríamos retratar de alguna forma la Open y pensamos que hacer un documental de ese estilo era la mejor forma», explica Rodríguez. «Nos parecía una buena forma de enseñarle a la gente lo que significa para todos los que participamos en ella y, en lugar de contarlo nosotros, pensamos que era buena idea que lo contaran los visitantes, participantes, profesores y la gente que lo organizaba», afirma Añón.

Asistentes a la feria de ciencia, en la pieza audiovisual. | LOC

La feria ha servido a Rodríguez y Añón para poner en práctica sus habilidades en el audiovisual pero, además, les ha brindado un espacio de confianza en el que asumir responsabilidades, crecer y ganar seguridad. «Cuando llevábamos la parte de acogida, teníamos que estar comunicándonos constantemente con padres, profesores y etc., y a mí, que soy una persona bastante tímida, me ayudó a coger soltura. Y, aunque sigo siendo una persona bastante tímida, cuando estoy en ese ambiente me noto más suelta», asegura Rodríguez, y apunta que todavía no se han planteado si irán más allá en sus trabajos audiovisuales para la próxima Open después de este primer minidocumental, de cinco minutos, que puede verse en el YouTube de Open Science Cambre.

Los dos alumnos comenzaron a participar en la feria cuando, aunque estudiaban por la rama de letras, cursaban como asignatura optativa Cultura Científica, que impartía el creador de la iniciativa, José Manuel Viñas. «Mucha gente no lo entendía», comenta Añón, quien asegura sobre el papel de Viñas en la Open: «Si lo hubiera hecho otra persona, no todo el mundo que está se hubiera apuntado».

