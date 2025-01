Carral levanta el pleno sin votar nada tras la recomendación de la secretaria

El pleno extraordinario forzado por los partidos de la oposición para que el Gobierno local de Carral incluyese una serie de obras en el plan POS 2025 de la Diputación duró apenas media hora y no se votó nada. Como apuntó la concejal socialista Patricia Blanco, supondrá un desembolso de «900 euros» en dietas a los miembros de la Corporación por asistir a una sesión que no sirvió para nada.

El PSOE, el PP y el concejal no adscrito Francisco Bello (exedil de Cultura recientemente cesado) firmaron el pasado diciembre la solicitud conjunta de celebración de un pleno para que el Gobierno incluyese diez obras, o al menos las tuviese en cuenta, para ser financiadas por el POS de la Diputación de este año, que le reportará 548.530 euros a Carral. En ese listado estaban entre otras gradas cubiertas y vestuarios en el campo de fútbol de Os Capelos; gradas en el pabellón de O Espiño; senda peatonal de Altamira a Castelo; y cunetas y alumbrado de Coiro a Quenllo.

El Ejecutivo local no convocó la sesión, por lo que automáticamente quedó fijada para ayer.Al inicio del pleno, Francisco Bello presentó una adenda a esta propuesta para incluir también el saneamiento en Gosende (Tabeaio) y San Xiao (Sergude). El alcalde, Javier Gestal, avisó al inicio de que no se iba a votar nada porque lo que proponía la oposición no era un acuerdo ni tenía ese formato.

El regidor pidió a la secretaria municipal su opinión y ésta concordó en que, según la jurisprudencia, no procedía votar. «Esto no tiene forma de acuerdo ni las formalidades necesarias. No presentan proyectos», indicó la secretaria. Gestal, tras escucharla, levantó la sesión y se fue, dejando a los ediles protestando. «Señora secretaria, comete un grave error, parece mentira en usted», exclamó el portavoz del PP, José Luis Mouriño. «Yo no me dedico a la política», replicó la funcionaria municipal.

La oposición espera que ahora el Gobierno local convoque otro pleno para llevar su propuesta de obras a incluir en el POS y los partidos deberán decidir si la apoyan. «Soy concejal desde 1991 y nunca voté en contra de una obra, pero puede haber una primera vez», alertó Mouriño.

El Ejecutivo puede que incluya alguna de las propuestas de la oposición en el plan de la Diputación. De hecho, la edil del PSOE indicó que el alcalde le confió que el saneamiento en Gosende iba a ser incluido. Pero la oposición quería negociarlo entre todos porque ahora el Ejecutivo está en minoría .