Exdiputados galegos visitan o IES David Buján

As exdeputadas do Parlamento galego Ana Luisa Bouza, María Esther Fontán e Ángel Ramón Mesa, ofreceron onte unha charla-coloquio no instituto David Buján de Cambre.Os exdeputados falaron de educación en valores cívicos e éticos, da importancia da palabra e do debate como ferramenta en democracia. Fontán alertou do auxe da ultradereita, Mesa falou da importancia da liberdade e educación e Bouza da loita para poder falar galego nas clases. Esta actividade divulgativa do Parlamento completaráse próximamente cunha visita á institución.