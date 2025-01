Seoane critica que las cooperativas se queden fuera de ayudas de la Xunta

Un total de 92 viviendas de protección pública del total de 145 que promovió el Ayuntamiento de Oleiros el año pasado y que están en trámite de inicio de obras, ya han sido adjudicadas. El alcalde, Ángel García Seoane, teme que las 53 viviendas restantes tengan problemas en ser vendidas debido a que las subvenciones que ha sacado el Gobierno gallego para la compra de vivienda protegida «excluyen las cooperativas».

«La vivienda es la preocupación número uno a nivel nacional. La Xunta ha convocado ayudas a la compra para jóvenes, en cascos históricos, pero deja fuera a las viviendas protegidas concertadas, que es lo que son las cooperativas, lo que estamos promoviendo», alertó ayer García Seoane. El regidor exigió a la Xunta que «modifique» esta normativa si «de verdad quiere facilitar el acceso a la vivienda» y no se trata de una medida «de cara a la galería».

«De nada sirve anunciar un montón de dinero que no se va a gastar», resaltó Seoane, quien también demanda al Ejecutivo gallego que cambie otra estipulación, la de que la subvención no se entrega hasta que la vivienda está construida y se escritura. «El dinero debe entregarse en el momento de afrontar el pago inicial de la entrada de las viviendas que es cuando realmente más se necesita, no después. La gente necesita esa ayuda para el depósito inicial», destacó.

«Poco sentido tiene esta política de vivienda de la Xunta a no ser que lo que realmente se pretenda sea realizar un anuncio propagandístico y que los fondos no se repartan», insistió el alcalde, que recordó que hubo 1.700 solicitudes para las 145 viviendas de protección que se construirán este año y muchos tuvieron que renunciar precisamente por la falta de recursos para afrontar el pago de la entrada, el 20% del total (215.000 euros de precio máximo).