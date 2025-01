Vuelve el plan ‘Andares por Galicia’ con nueve rutas

El programa municipal Andares por Galicia regresa con nueve rutas, siete de ellas para mayores de 18 años y dos rutas familiares para niños de primaria en adelante, que deberán acudir acompañados por sus padres o tutores. El programa arranca con la Ruta da fervenza do Toxa ao Mosteiro de Carboeiro e entroido dos Xenerais do Ulla (22 de febrero) y continúa, el 29 marzo, con la Ruta pola Costa Ártabra: do faro de Meirás á praia de Santa Comba.

El resto de fechas pueden consultarse en las redes y en la web del Concello de Oleiros. La preinscripción a las actividades puede formalizarse en la sede electrónica municipal dos semanas antes de cada uno de los itinerarios. Las plazas se ocuparán por orden de solicitud, con preferencia para las personas empadronados en Oleiros.