El jardín privado de los superhéroes en Meirama

A poco más de 15 minutos de A Coruña se encuentra el jardín privado de cinco superhéroes gigantes que no descansan nunca. Spiderman, Batman, el Capitán América, el Capitán Trueno, Skeletor y el Superhéroe LGTBI tienen el cometido de vigilar las 24 horas del día la finca de José Luis Gómez, un vecino de Cerceda que lleva 14 años creando su propio jardín botánico de Meirama, en el que alberga más de 300 especies de plantas.

El superhéroe LGTBI. | Casteleiro/ Roller Agencia

A Braña do Souto, como indica el cartel que hay en la entrada a la parcela, es un universo mágico en el que los superhéroes conviven con decenas de esculturas y obras artísticas de José Luis Gómez, un jardinero retirado que no dejó de cultivar su pasión por las plantas porque no sabe vivir de otra manera. Allí pasa el tiempo, siempre acompañado de Rayo, su pastor belga de once años, y los seis superhéroes de 2,20 metros de altura de hormigón.

El cercedense, un «loco de los cómics desde joven», realizó el diseño de los superhéroes y después le encargó su construcción a un albañil. «Son inrrobables, de aquí no se moverán», dice convencido el jardinero, que para dar color a las figuras contactó con el artista lucense Rubén Paz, más conocido como Trece Trazos, que se encargó de pintarlos.

Pero esta finca, con cerca de una hectárea de superficie, esconde muchos más secretos y figuras difíciles de observar desde la AC-523, desde donde se pueden ver con claridad los seis superhéroes. El cercedense cuenta con todo un museo etnográfico de elementos que representan lo que para él es «Galicia en estado puro». Desde una pila antigua para dar de comer al ganado, hasta una serpiente de goma y hasta una poza que recuerda a una escenografía propia de una película de Tim Burton.

Creada para un concurso de fotos

El "Pazo do Demo". / Casteleiro/ Roller Agencia

«Poza do Demo» es el nombre que recibe esta charca, en la que varios pájaros y calaveras ambientan el particular cementerio creado por José Luis, en el que hay cinco tumbas con expresiones muy «retranqueiras», que son un homenaje al tratamiento de la muerte en la cultura gallega. Es la parte de su jardín que él denomina como la parte de Halloween, que en un principio creó para enviar una foto de su rincón a un concurso.

«No gané, pero me motivó a seguir añadiendo cosas al entorno», asegura el jardinero, que dice que n su finca «es feliz». Y, aunque es consciente de que podría ganar dinero con visitas o alquileres al lugar, José Luis prefiere que sigue siendo un espacio privado y personal, al que invita a acudir a amigos y conocidos. «Hasta que el cuerpo me lo permita, seguiré viniendo cada día», sostiene el cercedense.

La finca: el espacio de entrenamiento de su perro Rayo

José Luis Gómez también empleó su finca durante muchos años como lugar de entrenamiento de su perro Rayo, un pastor belga de once años que llegó a diferenciar los colores y a realizar circuitos de zigzag y demás trucos que el jardinero le enseñó durante un año entero. Ahora está jubilado, pero Rayo sigue yendo con él a la finca cada día pues allí «disfruta de la naturaleza, como hizo toda la vida», dice su dueño.