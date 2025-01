Martes de Carnaval, el festivo local más repetido en los concellos de la provincia de A Coruña

El calendario laboral del siguiente año suele ser una de las noticias más esperadas, ya que a partir de ahí la gente puede planificar puentes, vacaciones o turnos de trabajo. Más allá de los doce festivos que son comunes para toda España y los dos que elige la comunidad gallega (17 de mayo, Día das Letras Galegas, y 25 de julio, Día Nacional de Galicia este año), cada concello elige dos más que suelen ser muy dispares. Los hay que eligen su patrón religioso y otros que prefieren festividades más celebradas por los ciudadanos.

En la provincia de A Coruña, el festivo elegido mayoritariamente es el martes de Carnaval, que este año cae a 4 de marzo. Un total de 47 ayuntamientos, de los 93 que conforman el área provincial, escogen celebrar el Entroido.

El siguiente en la lista para este 2025 es el 24 de junio, San Juan. Exactamente un tercio, 31 de los 93, descansan este día. Curioso es el caso de Carballo, que por el San Juan cogen dos días, tanto el 24 como el 25 de junio. En Padrón celebran el San Xoán, pero no el mismo día que en el resto de lugares, sino el 6 de mayo, San Xoán do Raio.

Comarca de A Coruña

Son 16 en total los que eligen esa doble combinación de martes de Carnaval y San Juan. Son los dos que se eligen en A Coruña y en casi toda la comarca coruñesa, donde solo Abegondo cambia San Juan por la fiesta de San Marcos (25 de abril) y Carral, que hace lo propio con la Virgen del Socorro (8 de septiembre).

Fiesta del Carmen

La festividad del Carmen, patrona de los marineros, es la tercera festividad más escogida, ya que se celebra en once de los concellos, aunque, en contra de lo que podríamos imaginar, no todos son de costa, puesto que también se celebra en Melide, As Pontes de García Rodríguez y Zas. En A Pobra do Caramiñal celebran esta festividad, pero el 18 de agosto, cuando coincide el lunes del Carmen de Os Pincheiros.

El lunes de Pascua (21 de abril) lo escogen siete ayuntamientos coruñeses. También siete se decantan por el día de la Ascensión (29 de mayo), que es escogida unánimemente por los municipios de la comarca de Santiago. El San Roque (16 de agosto) es otro de los que se celebra en varios sitios, ya que es feriado en Betanzos, Ordes y Santiago de Compostela. En Lousame no celebran el San Roque, pero sí el San Roquiño, que coincide a 3 de octubre.

Mayoría católica

La gran mayoría de los días festivos en todos la provincia son por festividades católicas. En todos los casos son por coincidencia con las fiestas patronales importantes para cada localidad. Sin embargo, no todos optan por días que tienen que ver con la Iglesia, aunque sí que muchos celebran igualmente oficios religiosos. En Carnota, por ejemplo, escogen el 2 de mayo y el 31 de octubre. En Pontedeume, aunque también se honra a la virgen de las Virtudes, escogen el 8 y el 10 de septiembre por ser la Festa das Peras. En Ribeira eligen el 24 de julio para celebrar A Dorna y en Val do Dubra el 1 de agosto para hacer la Festa do Emigrante.