Entrega do Premio Mundiario á xornalista María Xosé Porteiro

A xornalista e política María Xosé Porteiro recibiu o Premio Mundiario de Xornalismo na súa terceira edición. O acto de entrega do galardón estivo presidido polo director e editor de Mundiario, José Luis Gómez; e o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Porteiro é autora de diversos libros de narrativa, ensaio e biografía. Foi concelleira do PSOE en Vigo e deputada no Congreso e no Parlamento galego. En 2019 foi designada como adxunta á Defensora do Pobo.